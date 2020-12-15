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Полвека спустя: криптографам удалось разгадать шифр загадочного серийного убийцы

По инф. polit.ru   
15 Декабря 2020 г.
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Криптографы-любители, два программиста и математик, сумели расшифровать записки серийного убийцы Зодиака. Полицейские эксперты не могли сделать этого 51 год.

Полвека спустя: криптографам удалось разгадать шифр загадочного серийного убийцы

Маньяк известный только под кличкой Зодиак по его собственным заявлением совершил 37 убийств в Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Он рассылал зашифрованные записки полиции и журналистам и уверял, что спрятал в них свое настоящее имя.

Так называемый «Шифр 340» удалось раскрыть американскому программисту Дэвиду Оранчаку, австралийскому математику Сэму Блейку и бельгийскому программисту Ярлу ван Энке.

В расшифровке не оказалось имени маньяка. Зодиак пространно рассуждает о смерти, убийствах и загробной жизни.

  • Зодиак остается одним из самых загадочных маньяков США. Зодиак совершал убийства с декабря 1968 по октябрь 1969 года. Согласно заявлениям самого Зодиака, число его жертв достигает 37, однако следователи уверены только в семи случаях. Единственный подозреваемый Артур Ли Аллен был признан непричастным к убийствам после ДНК-экспертизы. В 1992 году он умер.

Дело Зодиака закрывали в 2004 году, однако в 2007 полиция вновь начала расследование.

В 2012 году экс-полицейский США Линдо Лафферти опубликовал книгу, в которой уверял, что серийный убийца по прозвищу «Зодиак» проживает в округе Солано (Калифорния), ему 91 год и он лечится от алкоголизма.

Согласно книге, Зодиак убил 37 человек из-за супруги, которая изменила ему c окружным судьей. Тот помешал полицейским выйти на реальный след Зодиака. Лафферти описывает в книге случайную встречу с убийцей на парковке в Вальехо. «Его улыбающееся лицо чертовски испугало меня», — написал экс-полицейский.

В книге упомянуты различные доводы в пользу теории Лафферти. Он указывает, что консультировался с шестью детективами, которые занимались расследованием дела Зодиака. Большую часть своей книги Лафферти посвятил загадочным криптограммам, которые убийца отсылал в редакции газет. Он утверждает, что нашел там даже реальное имя убийцы. Во время Корейской войны полицейский работал расшифровщиком.

Лафферти решил опубликовать свою книгу через 40 лет после убийств, так как ждал, пока умрут «некоторые фигуранты дела». По его словам, супруга Зодиака недавно умерла, что и сделало возможным публикацию книги.

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