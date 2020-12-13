Глава города в Башкирии упрекнул жителей в нежелании работать за 15 тыс. рублей в месяц

В башкирском городе Агидель открылось швейное предприятие, которое с 30 сентября не может набрать сотрудников, — швеям предлагают зарплату в 15 тысяч рублей и, как минимум, шесть вакансий остаются без ответа.

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Эта ситуация возмутила мэра Фаниса Гильванова, который в соцсети заявил, что многочисленные вакантные места остаются вакантными в городе с населением всего 16 тыс. человек.

Градоначальник выразил недоумение в связи с тем, что жители не хотят работать «ни швеями, ни поварами, ни медсестрами, ни врачами, ни преподавателями, ни строителями, ни водителями автобусов».

По его словам, нежелание работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов и отпугнуть возможных инвесторов.

«Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего — поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем? Лично я очень встревожен. А вы?» — написал Гильванов.

В комментариях горожане напомнили ему, что причиной отсутствия энтузиазма является не плохая работа, а низкая зарплата в большинстве из предложенных вакансий.

«Сделайте людям достойные зарплаты, отбоя не будет от желающих», «Повышайте уровень жизни людей, и они побегут на предприятия», — написали пользователи.

По данным центра занятости Агидели, на 10 декабря открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тысяч рублей в месяц, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа с зарплатой в 14 тысяч, педагога-психолога, инженера — 15 тысяч, завхоза — 16 тысяч. Наиболее высокую зарплату предлагают врачу-неврологу в больнице (45 тысяч) и полицейскому (35 тысяч).

По инф. rosbalt.ru

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