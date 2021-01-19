ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Почему учителей во время больничного лишают доплат за классное руководство?

По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко просят чиновников разобраться с выплатами учителям. Педагоги жалуются, что из больничных исключаются надбавки за классное руководство.

Депутаты попросили чиновников разобраться, почему учителей во время больничного лишают доплат за классное руководство

Кроме того, отметили парламентарии, не положены никакие выплаты и учителям, заразившимся COVID-19 на работе.

«В настоящее время никаких компенсаций в целях возмещения вреда педагогическим работникам, заболевшим COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, не предусматривается. Кроме того, при исчислении среднего заработка по больничным листам (пособия по временной нетрудоспособности) исключаются надбавки за классное руководство. В результате денежное вознаграждение педагогов, выполнявших свой профессиональный долг в условиях эпидемии, сокращается», — написали депутаты в обращении вице-губернатору Петербурга Ирине Потехиной.

Дмитриева и Трохманенко просят разобраться в ситуации с исчислением размера пособий по временной нетрудоспособности педагогов, а также рассмотреть возможность дополнительных денежных выплат учителям, заболевшим коронавирусной инфекцией в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, с начала учебного года в России учителям установлены надбавки за классное руководство — 5 тыс. рублей.

Еще на эту волнующую педагогов тему:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 