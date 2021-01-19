Почему учителей во время больничного лишают доплат за классное руководство?

Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко просят чиновников разобраться с выплатами учителям. Педагоги жалуются, что из больничных исключаются надбавки за классное руководство.

Кроме того, отметили парламентарии, не положены никакие выплаты и учителям, заразившимся COVID-19 на работе.

«В настоящее время никаких компенсаций в целях возмещения вреда педагогическим работникам, заболевшим COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, не предусматривается. Кроме того, при исчислении среднего заработка по больничным листам (пособия по временной нетрудоспособности) исключаются надбавки за классное руководство. В результате денежное вознаграждение педагогов, выполнявших свой профессиональный долг в условиях эпидемии, сокращается», — написали депутаты в обращении вице-губернатору Петербурга Ирине Потехиной.

Дмитриева и Трохманенко просят разобраться в ситуации с исчислением размера пособий по временной нетрудоспособности педагогов, а также рассмотреть возможность дополнительных денежных выплат учителям, заболевшим коронавирусной инфекцией в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, с начала учебного года в России учителям установлены надбавки за классное руководство — 5 тыс. рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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