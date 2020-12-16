Депутаты хотят вернуть педагогам 56 дней отпуска и повышенную зарплату

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Депутаты от КПРФ предлагают ввести для российских учителей увеличенный оплачиваемый отпуск, а также повышенные оклады и надбавки.
Независимо от должности и места работы педагогу устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который продлится 56 дней. Также устанавливается, что минимальный оклад для преподавателей в вузах не может быть меньше 140% среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.
Предлагается установить и новые надбавки. За классное руководство и кураторство студенческих групп они составят не менее 5 тысяч рублей, за учёные степени доктора наук — 15 тысяч рублей, а за кандидатские степени — 8 тысяч рублей.
КПРФ предлагает также доплачивать и за каждого школьника, обучающегося «свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца». Предполагается, что выплаты составят три процента от оклада. Педагогам хотят выплачивать и ежемесячную компенсацию для обеспечения в том числе книгами. Она составит 10 процентов должностного оклада.
Среди других предложений — установить продолжительность преподавательской работы за ставку зарплаты. Документ устанавливает, что для школьных учителей и педагогов, например школ искусств, она составит 18 часов в неделю. При реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ — 720 часов в год.
Вводятся требования к размеру средней зарплаты педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций на одну ставку. К примеру, для воспитателей детских садов он быть выше среднего по региону, но не ниже среднего по стране.
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