ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Депутаты хотят вернуть педагогам 56 дней отпуска и повышенную зарплату
По инф. Парламентской газеты   
16 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Депутаты от КПРФ предлагают ввести для российских учителей увеличенный оплачиваемый отпуск, а также повышенные оклады и надбавки.

Независимо от должности и места работы педагогу устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который продлится 56 дней. Также устанавливается, что минимальный оклад для преподавателей в вузах  не может быть меньше 140%  среднемесячной зарплаты в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.

Предлагается установить и новые надбавки. За классное руководство и кураторство студенческих групп они составят не менее 5 тысяч рублей, за учёные степени доктора наук — 15 тысяч рублей, а за кандидатские степени — 8 тысяч рублей.

КПРФ предлагает также доплачивать и за каждого школьника, обучающегося «свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца». Предполагается, что выплаты составят три процента от оклада.  Педагогам хотят выплачивать и  ежемесячную компенсацию для обеспечения в том числе  книгами. Она составит 10 процентов должностного оклада.

Среди других предложений — установить продолжительность преподавательской работы за ставку зарплаты. Документ устанавливает, что для школьных учителей и педагогов, например школ искусств, она составит 18 часов в неделю.  При реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ — 720 часов в год.

Вводятся требования к размеру средней зарплаты педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций на одну ставку. К примеру, для воспитателей детских садов он быть выше среднего по региону, но не ниже среднего по стране.

Правительство России законопроект не поддержало. В официальном отзыве кабмина, в частности, говорится, что для реализации закона потребуются дополнительные бюджетные средства. «В нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источник и порядок финансирования новых расходных обязательств не определены», — подчеркнули в правительстве.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 