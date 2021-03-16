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Почему дорожают билеты на поезда?

Евгений Гайва, Российская газета   
16 Марта 2021 г.
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Стоимость поездок по железной дороге весной этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года в среднем выросла на 10-12%. По некоторым направлениям средний чек увеличился на 70%!

Полный вагон издержек

Стоимость путешествий на поезде по таким востребованным направлениям, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, города Краснодарского края, в марте–апреле 2019 года составляла 2,2 тысячи рублей. Весной этого года такие поездки в среднем обходятся в 2,3 тысячи рублей, то есть примерно на 5% дороже, рассказали в компании по планированию путешествий OneTwoTrip.

Курортные направления подорожали больше. Например, поездка в Сочи весной этого года обойдется в 2,6 тысячи рублей, на 400 рублей дороже, чем в 2019 году. В Краснодар средняя стоимость билета сейчас составляет 1,4 тысячи рублей, а в 2019 году — 1,2 тысячи рублей, перечисляет представитель OneTwoTrip Елена Шелехова.

С учетом других направлений средний чек путешествий по железной дороге в среднем вырос на 12,4%, отмечают в компании Tutu.ru. Поездки из Москвы в Иваново, Мурманск подорожали на 35%, а из Санкт-Петербурга в Псков — на 72%.

Примерно на 15% больше россияне стали платить за поездки из столицы в Белгород, Рязань, Тулу, Владимир.

С одной стороны, повышение объяснимо общей тенденцией: понемногу дорожают и авиабилеты. По некоторым направлениям, например, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Сочи, по данным сервиса Biletix, средний чек вырос на 40-50%. Причина в росте стоимости топлива, расходов на заработную плату и других издержек.

  • Но есть и противоположные примеры. Так, поездки по железной дороге из Москвы в Брянск, Саратов, Смоленск, Анапу подешевели на 7-10%. А стоимость перелетов из Санкт-Петербурга в Сочи и из Екатеринбурга в Москву снизилась на 40-50%.
  • Сказываются особенности рынка, говорят специалисты. Как пояснили «РГ» в компании «Гранд Сервис Экспресс», занимающейся железнодорожными перевозками в Крым, цены регулируются динамическим ценообразованием. «Основной принцип: чем выше спрос и ближе дата отправления, тем выше цена на билеты», — отметил представитель компании. Система динамического ценообразования применяется только к вагонам купе, СВ, люкс и к скоростным поездам с местами для сидения, добавили в пресс-службе РЖД.

Перевозчики сейчас могут постараться отыграть возникшие из-за пандемии потери повышением стоимости билетов, считает председатель объединения пассажиров Илья Зотов. Но авиаторы ограничены в этом высокой конкуренцией, а железнодорожники — только нерегулируемым сегментом. В любом случае к лету стоимость билетов на поезда всегда растет в среднем на 20% по сравнению с зимним периодом, добавляет он. Конечно, лучше покупать билеты на поезд заранее, тогда они точно будут дешевле. Вот только взять билет нельзя раньше чем за 60 дней до поездки, говорит Зотов. Впрочем, по данным агрегаторов, сейчас многие россияне предпочитают брать билеты ближе к дате поездки, хоть это и обходится дороже.

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