Плохие мысли – прочь! К слабоумию в старости привести могут

Повторяющееся негативное мышление связано с развитием старческого слабоумия на позднем этапе жизни.

Научный журнал Alzheimer’s & Dementia публикует результаты исследования с участием 292 человек, которое показало, что повторяющееся негативное мышление пожилых людей может увеличить риск развития болезни Альцгеймера, если люди устойчиво проявляют негативные мысли по одному и тому же поводу. Это связано со снижением когнитивной деятельности и значительно более интенсивным отложением в мозге двух опасных белков, отвечающих за болезнь Альцгеймера. Речь идет о тау-белках и бета-амилоидах.

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Ученые установили, что определенные характеристики мышления, проявляющиеся при депрессиях и тревожных расстройствах, могут быть косвенной или скрытой причиной того, почему жертвы этих расстройств чаще сталкиваются с деменцией. Данное исследование проводилось силами ученых Университетского колледжа Лондона, в нем принимали участие люди старше 55 лет.

За участниками исследования наблюдали в течение двух лет, они рассказывали о негативных переживаниях и беспокойствах по поводу будущего. Всех добровольцев оценивали по факторам, позволяющим выявить депрессию и тревожное расстройство. Наконец, авторы исследования определяли когнитивные (интеллектуальные) функции добровольцев, включая память, внимательность, пространственное ориентирование и языковой запас. 113 человек прошли через позитронно-эмиссионную томографию, с помощью которой можно оценить уровень бета-амилоидных и тау-белков в мозге.

По инф. sobesednik.ru

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