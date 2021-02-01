Пилот о российском самолетостроении: «Все, что поднято с колен, провалится в выгребную яму»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на днях заявил о том, что выпуск первого пассажирского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») откладывается на год. Сам министр обосновывает паузу с МС-21 трудностями с получением сертификатов. Однако есть мнение, что всему виной — антироссийские санкции.

О перспективах российского самолетостроения в сложившейся ситуации высказался и пилот, капитан самолета А-320 Андрей Литвинов.

«Все, что на первый взгляд было поднято с колен, провалится в выгребную яму», — написал он в Twitter, добавив: «Если, конечно, не поменяться».

В статье МК, которую комментирует эксперт, указано, что презентация самолета МС-21, который задуман как амбициозный российский ответ и одновременно конкурентный вызов авиагигантам Boeing и Airbus, состоялась летом 2016 года. При этом изначально его запуск в серию был назначен еще на конец 2019 года. Примерно год назад сроки были сдвинуты на конец 2020-го — тогда обоснованием стали санкции, пишет издание.

В 2019 году проблемы возникли с композитными материалами для крыльев МС-21: их поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. Но из-за санкций, наложенных американцами осенью 2018 года на АО «Аэрокомпозит», входящее в ОАК, и АО «ОНПП „Технология“ имени Ромашина» (структура «Ростеха»), проект забуксовал.

В конце прошлого года ситуация почти зеркально повторилась: Вашингтон ввел очередные санкции против 58 китайских и 43 российских компаний, напоминает «МК». Это поставило российское самолетостроение в трудном положение. Газета указывает, что под прямыми санкциями находятся основные российские производители как SSJ-100 (компания «Гражданские самолеты Сухого»), так и МС-21 (компания «Иркут»). Производство самолетов существенно затруднено из-за значительной импортной составляющей их начинки.

А вот что касается проблемы сертификации, о которых упомянул Денис Мантуров, то это связано с тем, что в настоящее время МС-21 выполняет сертификационные полеты с американскими моторами.

Накануне по этой теме высказался и президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать с помощью санкций. «Гражданское авиастроение сейчас развивается. Стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21 — чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций», — заявил Путин.

Напомним, работу по созданию лайнера ведет Иркутский авиационный завод.

Еще о положении дел в экономике на фоне санкций - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...