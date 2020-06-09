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Самый коронавирусный район Петербурга — это какой?

По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2020 г.
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Приморский район Петербурга возглавил список районов, где наблюдается больше всего пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Такие данные следуют из майского отчета межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в городе.

Эксперты назвали самый «коронавирусный» район Петербурга

В районе амбулаторно лечатся 7337 местных жителей, однако подтвержденных диагнозов — 825.

В тройку лидеров антирейтинга также вошли Невский и Кировский районы, где наблюдаются соответственно 3879 (1581) и 3738 (408) пациентов. Следом идут Калининский, Красносельский, Выборгский и Адмиралтейский районы.

Меньше всего амбулаторных больных в Кронштадте, где лечатся 123 пациента, из которых 43 — с подтвержденным диагнозом.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировали 18 тыс. 835 случаев COVID-19, умерли 392 человека.

По инф. rosbalt.ru

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