Самый коронавирусный район Петербурга — это какой?

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Известный актёр театра и кино Станислав Садальский поделился своим мнением о современном телевидении. По его словам, «сейчас все телеканалы напоминают мусоропровод», в котором есть только человеческие недостатки, такие как фальшь и...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Приморский район Петербурга возглавил список районов, где наблюдается больше всего пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Такие данные следуют из майского отчета межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в городе.
В районе амбулаторно лечатся 7337 местных жителей, однако подтвержденных диагнозов — 825.
В тройку лидеров антирейтинга также вошли Невский и Кировский районы, где наблюдаются соответственно 3879 (1581) и 3738 (408) пациентов. Следом идут Калининский, Красносельский, Выборгский и Адмиралтейский районы.
Меньше всего амбулаторных больных в Кронштадте, где лечатся 123 пациента, из которых 43 — с подтвержденным диагнозом.
По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировали 18 тыс. 835 случаев COVID-19, умерли 392 человека.
Другие новости из коронавирусной хроники на нашем сайте - по ссылке.
Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.
Военный парад Путина и запуск космического корабля Маском — эти два июньских события просто напрашиваются на сравнение. Оба мероприятия — фантастические. Каждое по-своему. Об этом разговор с писателем Дмитрием Глуховским.
Приморский район Петербурга возглавил список районов, где наблюдается больше всего пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Такие данные следуют из майского отчета межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в городе.
56-летний актёр Михаил Ефремов известен своими пьяными выходками едва ли не больше, чем собственным творчеством. До поры до времени они были лишь поводом для шуток и жалости, но на этот раз артист попал в действительно серьёзный переплёт.
В России предлагают запустить серийное производство ближнемагистральных самолётов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний. Они смогли бы заменить самолеты SSJ-100, которые из-за низкого клиренса (запаса высоты - прим. МГ) зачастую испытывают трудности при взлете и посадке на ВПП региональных аэродромов.
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату специалисты не озвучили, но назвали факторы, которые повлияют на решение в пользу возвращения к прежнему режиму работы такого рода проездных документов. Речь, поясним, идет о Москве и Подмосковье.
Президент России Владимир Путин поручил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться за три месяца. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
8 июня в стране отмечался День социального работника. Это праздник тех, кто трудится на ниве социальной защиты населения. В этой сфере работают не только государственные структуры, но и разные благотворительные фонды. К примеру, благотворительный фонд Москвы.
Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих не часто радует поклонников своего таланта новыми интервью. Поэтому журналисты решили сами поинтересоваться, как она проводит время на карантине.
На 53 километре Усть-Большерецкой трассы жительница Камчатки увидела медведя, застрявшего головой в металлическом бидоне. Из окна машины женщина засняла животное на видеокамеру и выложила ролик в Instagram.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.