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Петербургские мастера помогут воссоздать часы для Нотр-Дама
По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Мастера петербургского завода «Ракета» помогут воссоздать механизм сгоревших часов собора Парижской Богоматери.

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Специалисты российского завода начали изучать погибшую конструкцию механизма часов, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить.

Во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у завода «Ракета» есть опыт разработки и производства самого большого часового механизма в мире — в атриуме ЦДМ в Москве.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только на утро. Предполагается, что возгорание произошло в районе шпиля собора. Причины этого до сих пор неизвестны. Пожар уничтожил две трети деревянной крыши собора и шпиль XIX века, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что восстановление собора займет пять лет.

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