Петербургские мастера помогут воссоздать часы для Нотр-Дама

Мастера петербургского завода «Ракета» помогут воссоздать механизм сгоревших часов собора Парижской Богоматери.

Специалисты российского завода начали изучать погибшую конструкцию механизма часов, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить.

Во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у завода «Ракета» есть опыт разработки и производства самого большого часового механизма в мире — в атриуме ЦДМ в Москве.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только на утро. Предполагается, что возгорание произошло в районе шпиля собора. Причины этого до сих пор неизвестны. Пожар уничтожил две трети деревянной крыши собора и шпиль XIX века, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что восстановление собора займет пять лет.

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Polit.ru

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