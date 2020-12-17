Петербургские мастера помогут воссоздать часы для Нотр-Дама

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Мастера петербургского завода «Ракета» помогут воссоздать механизм сгоревших часов собора Парижской Богоматери.
Специалисты российского завода начали изучать погибшую конструкцию механизма часов, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить.
Во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у завода «Ракета» есть опыт разработки и производства самого большого часового механизма в мире — в атриуме ЦДМ в Москве.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года, его удалось потушить только на утро. Предполагается, что возгорание произошло в районе шпиля собора. Причины этого до сих пор неизвестны. Пожар уничтожил две трети деревянной крыши собора и шпиль XIX века, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что восстановление собора займет пять лет.
Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
Как сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров, основное влияние на подорожание хлеба оказывает торговая наценка, достигающая 35 процентов, и низкий уровень конкуренции в хлебопекарной отрасли в регионах.
Актер театра и кино Александр Домогаров не любит делиться с журналистами новостями о своей личной жизни. О женитьбе Домогарова догадались его поклонники - артист начал носить на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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