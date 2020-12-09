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Петербург оставили в новогоднюю ночь без транспорта в принципе
По инф. rosbalt.ru   
09 Декабря 2020 г.
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В комитете по транспорту Санкт-Петербурга решили, что запрет на работу метро в ночь на 1 января будет недостаточной мерой для борьбы с коронавирусом.

Без автобусов и метро: Петербург оставили без транспорта в новогоднюю ночь

Чтобы праздник не стал для горожан массовым, власти Северной столицы распорядились оставить их еще и без наземного транспорта.

Автобусные маршруты будут работать по обычному графику — до полуночи 31 декабря и с 6 утра 1 января.

Метрополитен, напомним, также будет функционировать в штатном режиме, однако в ночь на 7 января транспорт все-таки будет доступен для петербуржцев — из-за Рождества.

  • Ранее власти Петербурга призвали туристов не ехать в город на новогодние праздники. Чтобы снизить ажиотаж, с 30 декабря по 10 января 2021 года был запрещен доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Заполняемость концертных и театральных площадок ограничивается 25% зрителей. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы.

Конечно, такие ограничения вряд ли могут кого порадовать, но нужно понимать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге очень серьезная, и допустить ее ухудшения просто нельзя. Поэтому нужно запастись терпением и побыть дома. Никто не говорит, что это просто, но мы все сможем и сумеем.

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По инф. rosbalt.ru

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