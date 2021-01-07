Где найти деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам? Есть мнение

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский заявил, что может «за минуту» вместо правительства проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Свои рассуждения Борис Вишневский написал на своей странице в «ВКонтакте», комментируя соответствующее поручение российского президента Владимира Путина.

Он привел данные Пенсионного фонда, согласно которым на восстановление индексации пенсий нужно около 370 млрд руб. Для того, что снискать эти средства, Вишневский предложил, во-первых, ликвидировать Росгвардию, которая, по его мнению, занимается «исключительно подавлением мирных акций протеста». «Сэкономим более 200 миллиардов рублей», — пишет Вишневский.

Борис Вишневский

Также он призвал не давать денег «безумным диктаторам — белорусскому и сирийскому (2.5 млрд. долларов, 185 млрд. рублей)».

«Как раз и наберется необходимое», — констатировал он.

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«А есть еще три триллиона рублей расходов на оборону — от кого? Кто в последние 75 лет на нас нападал? Может, сэкономить любую половину?», — предложил Вишневский, приведя в пример Израиль, который, будучи окруженным «со всех сторон многократно превосходящими числом и многократно нападавшими врагами, находящийся в состоянии фактической войны более 70 лет, тратит лишь немногим больше — 5,3% от ВВП» (Россия — 3,9% ВВП — прим. «Росбалта»).

По инф. rosbalt.ru

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