Какие пенсионные изменения ждут россиян в 2021 году: часть I

В наступившем году грядут многочисленные изменения в жизни обычных людей, многие из которых напрямую затронут пенсионеров. Влияющие в основном на формирование и расчет текущей и будущей пенсии, они коснутся как бизнеса, так и государственных фондов. Подробнее в статье.

И снова пенсионный возраст!

В 2021 году снова нас ожидает повышение пенсионного возраста, а также небольшое изменение требований к трудовому стажу и накопленным баллам. Повышая постепенно общеустановленный возраст, предоставляющий гражданину право на назначение и получение пенсии (страховой пенсии по старости и по государственному обеспечению) в 2021 году: мужчины смогут выйти на заслуженный возраст в 61 год и 6 месяцев, а женщины на 5 лет раньше, т.е. в 56 лет и 6 месяцев. При этом страховой стаж должен быть не менее 12 лет, а количество накопленных (коэффициентов) баллов – от 21 и выше.

Индексации и корректировки

В 2021 году, как и ранее, правительство запланировало очередные индексации пенсии и корректировки подобных выплат. Например, уже с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Учитывая, что подобная прибавка немного выше заявленной инфляции по итогам 2020 года, то большая часть неработающих пенсионеров смогли порадоваться лишней тысяче (в среднем) рублей. Таким образом, средний размер пенсии по старости (страховой) приблизился к 17 500 рублей.

Одновременно с индексаций на новогодних каникулах на идентичный показатель была увеличена и стоимость одного пенсионного балла. Сегодня цена одного коэффициента составляет 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты увеличен до 6 044 рублей 48 копеек.

Следующая индексация назначена на 1 апреля (и это не шутка), когда будут проиндексированы как пенсии социальные, так и выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

А ежегодная корректировка размера накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат по обязательному пенсионному страхованию назначена на 1 августа.

Появление финомбудсмена

Новый институт, который должен быть полезен пенсионерам, также появился после 1 января – это финансовый омбудсмен. Ему нужно жаловаться на деятельность негосударственных пенсионных фондов, с которыми нередко возникают споры. Финомбудсмен будет рассматривать их в досудебном порядке, если самостоятельные действия по урегулированию конфликта не дали желаемого результата.

При этом важно, чтобы размер финансовых требований к организации не превышал 500 000 рублей. Следующий этап решения конфликта (после обращения к омбудсмену) подача искового заявления в суд.

Обращение к омбудсмену для граждан носит безвозмездный характер, а вынесенное им решение может быть обжаловано в суде любой из сторон спора.

Предполагается, что основной массив дел будет затрагивать денежные выплаты (размер, расчет, сроки и т.д.) и не затронет вопросы неправомерного перехода граждан из одного НПФ в другую организацию.

Таким образом, введение новой инстанции служит целям повышения эффективности защиты прав потребителей (пенсионеров) финансовых услуг, а также минимизации количества рассматриваемых судебных споров между Фондами и их клиентами.

Срок дожития по-новому

Еще одним ключевым новшеством для настоящих и будущих пенсионеров станет модифицированный срок дожития. С 1 января 2021 года срок дожития был увеличен на законодательном уровне. Стоит напомнить, что под этим термином понимается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который устанавливается специальным законом и зависит напрямую от среднестатистического периода жизни гражданина после выхода на заслуженный отдых.

Используется срок дожития для расчета накопительной пенсии, когда все имеющиеся накопления делятся на него. В прошлом году он составил 258 месяцев, в текущем - 264 месяца.

Рассказ об оставшихся изменениях завершим в следующий раз.

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