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Песик активно виляет хвостом? Он что-то хочет вам сказать!
По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2021 г.
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Виляющий хвост, традиционно считающийся признаком собачьего дружелюбия, не всегда означает приветливость и радость барбоса. Об особенностях виляния хвостом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, в ряде случаев, если, к примеру, собака явно напряжена или занимает позу для обороны, виляние хвоста означает не радость, а злость или возбуждение. Высоко поднятый хвост означает уверенность и даже готовность к конфликту.

Если песик виляет хвостом по кругу или из стороны в сторону и ведет себя расслабленно, то именно такое хвостоверчение можно назвать признаком радости и дружелюбия.

О многом могут рассказать и движения ушей собаки. Уши вверх — заинтересованность, уши немного назад и в стороны — это радость. Полностью прижатые назад к голове уши — страх, а при агрессии уши могут либо торчать вперед и вверх, либо быть плотно прижаты к голове.

Даже оскаленные зубы («крыса») могут говорить о покорности собаки, если это не сопровождается вздыбленной шерстью и рычанием.

Если собака трогает хозяина лапой или носом, это просьба обратить на нее внимание, погладить и поговорить. Если собака вполне счастлива, жизнерадостно виляет хвостом, а затем переворачивается на спину — она играет и просит ласки, заключил Голубев.

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По инф. rosbalt.ru

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