Песик активно виляет хвостом? Он что-то хочет вам сказать!

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Виляющий хвост, традиционно считающийся признаком собачьего дружелюбия, не всегда означает приветливость и радость барбоса. Об особенностях виляния хвостом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, в ряде случаев, если, к примеру, собака явно напряжена или занимает позу для обороны, виляние хвоста означает не радость, а злость или возбуждение. Высоко поднятый хвост означает уверенность и даже готовность к конфликту.
Если песик виляет хвостом по кругу или из стороны в сторону и ведет себя расслабленно, то именно такое хвостоверчение можно назвать признаком радости и дружелюбия.
О многом могут рассказать и движения ушей собаки. Уши вверх — заинтересованность, уши немного назад и в стороны — это радость. Полностью прижатые назад к голове уши — страх, а при агрессии уши могут либо торчать вперед и вверх, либо быть плотно прижаты к голове.
Даже оскаленные зубы («крыса») могут говорить о покорности собаки, если это не сопровождается вздыбленной шерстью и рычанием.
Если собака трогает хозяина лапой или носом, это просьба обратить на нее внимание, погладить и поговорить. Если собака вполне счастлива, жизнерадостно виляет хвостом, а затем переворачивается на спину — она играет и просит ласки, заключил Голубев.
Виляющий хвост, традиционно считающийся признаком собачьего дружелюбия, не всегда означает приветливость и радость барбоса. Об особенностях виляния хвостом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Один из главных признаков свежести цветов — эластичность лепестков. Чтобы ее определить, нужно осторожно отогнуть лепесток цветка, если лепесток легко вернется на место и примет прежнюю форму, значит все в порядке.
Главный тренер организации «Беговое сообщество» Сергей Корнеев предостерег от выхода на утреннюю пробежку сразу после пробуждения. По его словам, лучше всего это делать не ранее чем через 30 минут после пробуждения.
Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы. О цветах сказали 22% опрошенных Superjob женщин, а 15% назвали цветы «бесполезными», либо им не нравится сам букет, либо это «напрасная трата денег». При этом 30% женщин считают, что не получали бесполезных подарков.
Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили использовать для людей от 60 лет и старше. Она успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди людей старшего возраста. Препарат доказал иммуногенность и высокую безопасность в этой возрастной группе.
Юрий Никулин и Ростислав Плятт были не только отличными актёрами, хорошими друзьями, но и знатными юмористами. Артисты любили подшутить над всеми, кто «попадался под руку», но они сами в первую очередь становились жертвами своего же юмора.
Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.
Глава города Кемерово Илья Середюк стал жертвой случая - он оступился в гараже и сломал сразу пять ребер! (Вот и еще один пример того, что травму можно получить в любом месте, даже тогда, когда, казалось бы, ничто этого не предвещает. - прим. МГ.)
Почему засекретили статистику смертности от пневмонии? Допустим ли алкоголь до и после прививки и почему в статистике смертности от ковида почти половина смертей не имеет отношения к этой болезни? Обо всём этом рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.
Россия оказалась в пятерке стран, где цены на продовольствие подросли больше положенного. В итоге власти решили прибегнуть к популистским мерам, которые не способны решить проблему — разве что отсрочить неизбежное. Аналитики же прогнозируют новую волну протеста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.