Больше 70% россиян держат дома хотя бы одного четвероного питомца

Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца. При этом, как показал опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», иркутяне больше любят котов – они живут у 39% владельцев домашних животных, тогда как собаки – у 30%, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Кошки и коты – самые распространенные в России четвероногие питомцы, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держат более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.
Кошки живут у 39% иркутян. Собаки в Иркутске также есть у трети респондентов. Иркутск входит в топ-10 российских городов, где лучших друзей человека особенно любят.
9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят – только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным «Сбербанк страхования», 32% россиян пили признаются, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, а еще 7% взяли животное из приюта.
Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка – 1700 рублей. Иркутяне рассчитывают на небольшие суммы: котенка они готовы приобрести за 365 рублей, щенка – за 1400 рублей.
– Забота о животных – это показатель здорового общества и то, что Иркутск входит в ТОП-городов, где жители отличаются особым отношением к домашним питомцам, радует. Приятно и то, что, заведя животных, их владельцы понимают, что их содержание требует затрат. По данным «Сбербанк страхования», 84% владельцев только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год. И здесь наш банк может стать реальным помощником в осуществлении такой заботы: расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к этому продукту Сбера в регионе в последнее время значительно вырос, – комментирует председатель Байкальского банка Александр Абрамкин.
4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020-2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 гг. Программы по страхованию животных постоянно совершенствуются. Так, в «Сбербанк страховании» нет лимита на количество обращений, компания не отказывает в помощи животным, у которых часто случаются проблемы со здоровьем. В феврале 2021 года был увеличен и возраст застрахованных животных – до 14 лет (ранее – 8 лет), предложены новые страховые суммы – 50 тыс. и 80 тыс. рублей, запущен новый сервис «Ответственный хозяин».
– Сервис «Ответственный хозяин» подключается при оформлении полиса по программе страхования домашних животных «Питомец под защитой». С его помощью ветеринары могут рекомендовать владельцам животных оптимальные сроки вакцинации и периодичности медосмотров, рассказать о мерах первой помощи при обморожении, ранениях, укусах насекомых. Обновленный продукт «Питомец под защитой» также предусматривает компенсацию транспортных расходов на дорогу до клиники (до 5 тыс. рублей). Урегулировать убытки по программе теперь можно не только по электронной почте, но и через приложение «СберОсмотр, – рассказала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.
Приобрести полис страхования домашних животных можно в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк страхования».
По инф. Телеинформа
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