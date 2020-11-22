Первые снимки Ефремова в белгородском СИЗО опубликовали СМИ

В Сети опубликовали первые фотографии актера Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода. Снимки появились на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

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СИЗО-3 посетил митрополит Иоанн — он отслужил молебен, потом исповедал и причастил осужденных отряда хозяйственного обслуживания.

Ефремова сфотографировался с владыкой. Он в пиджаке и джинсах, а остальные заключенные в черных робах с обритыми головами.

Исповедался и причастился: первое фото Михаила Ефремова из СИЗО в Белгороде



Михаил Олегович будет работать в хозблоке https://t.co/FVHzMhjdW6 pic.twitter.com/PRNyaLYzmb — @kpru (@kpru) November 21, 2020

Напомним, артист должен провести 20 дней на карантине в белгородском СИЗО, прежде чем его отправят отбывать наказание в ИК-4. Ефремов сейчас проживает один в двухместной камере.

По инф. rosbalt.ru

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