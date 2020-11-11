Михаил Ефремов «займёт место» Мамаева и Кокорина

Адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подтвердил данные СМИ о том, что осужденный артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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Васильев уточнил, что Ефремов, которому 10 ноября исполнилось 57 лет, накануне был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Юрист добавил, что Ефремов проходит карантин в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности.

При этом СМИ ранее сообщили, что точное местонахождение Ефремова остается неизвестным. Однако предполагалось, что артиста этапируют в колонию, где отбывали срок за две драки в Москве друзья-футболисты Кокорин и Мамаев.

По инф. rosbalt.ru

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