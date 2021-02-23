Пензенский депутат: Бедные люди сами виноваты в своей бедности

Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков высказался о «неправильном мышлении» бедных людей. По его мнению, бедняки имеют слишком много вредных привычек и не умеют правильно выстраивать будущее.

«Вы замечали, как много вредных привычек у бедных людей? Нет спорта, много алкоголя и табака, плохое питание, мало читают книг, постоянные просмотры сериалов и так далее», — написал он в Instagram.

По мнению Кузякова, живущие в бедности люди сами виноваты в сложившейся ситуации. У них «нет и быть не может мыслей о будущем», поэтому они «не могут мечтать, творить, добиваться и развиваться».

Такую же модель поведения перенимают их дети, пишет депутат. Родители не учат их финансовой грамотности и умению «вкладывать средства в свой доход». Вместо этого они лишь «думают о том, как накормить детей, как заплатить за квартиру и кредиты, где найти одежду для ребенка и на какие средства купить учебники». Люди думают о том, чтобы выжить, и не могут сфокусироваться на полезных вещах — спорте и правильном питании.

Депутат добавил, что граждане Швейцарии «добровольно отказываются от социальной помощи» и занимаются самореализацией, а не выживанием.

Комментаторы напомнили Кузякову, что он обязан своим положением в обществе родителям, которые организовали в регионе крупное кондитерское производство.

«В Швейцарии средний доход населения 4000$ и они получают свой доход стабильно долгие годы. За это время местные жители обеспечили себя и своих детей всем необходимым», — отметил один из подписчиков.

Что тут можно сказать? Хорошо рассуждать подобным образом, сидя на теплом местечке, а вот если бы этот господин депутат сам оказался среди бедных людей, которые только и думают о том, как выжить - прокормить детей и купить им одежду и учебники, то, наверняка, мыслил бы по-другому. Для того, чтобы заняться выстраиванием успешной стратегии на будущее, нужно, как минимум, быть более-менее уверенным в своем нынешнем материальном положении, а если этой уверенности нет, то какие тогда планы? Вот и получается замкнутый круг...

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По инф. rosbalt.ru

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