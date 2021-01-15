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Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими
По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут незначительными. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров на Гайдаровском форуме.

Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими

Мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг был введен в апреле из-за пандемии и действовал до начала 2021 года. Это должно было помочь россиянам, которые, находясь на самоизоляции, не умеют платить онлайн, а также тем, у кого временно снизились доходы.

В Минстрое посчитали, рассказал Егоров, что если бы житель, который обычно вносит за квартиру и коммунальные услуги по 5-6 тысяч рублей, не платил с 3 апреля, то пени и штрафы, которые ему начислят в январе, составят менее тысячи рублей. Он также напомнил, что существует возможность договориться с коммунальной организацией о рассрочке по выплате задолженности за услуги ЖКХ.

В конце года ожидалось, что мораторий продлят из-за второй волны пандемии, однако этого не произошло.

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