Пельмени слипаются при варке? Оказывается, дело в одной ошибке!

Пользователь китайской социальной сети WeChat рассказал о главной ошибке при варке замороженных пельменей. Он также дал советы по правильному приготовлению этого продукта.

Житель Поднебесной отмечает, что многие кидают продукт в кастрюлю с кипятком, и это ошибка: из-за разницы температур они лопаются. Также при высокой температуре происходит склеивание крахмала, и пельмени в итоге слипнутся.

Чтобы этого не случилось, пользователь дал несколько советов.

Прежде всего перед варкой пельмени нужно довести до нормальной температуры. В этом случае тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, поэтому при варке пельмени не лопнут. Также стоит обратить внимание, что вода не должна быть ни холодной, ни кипятком. Лучше всего подойдет температура воды в 50 градусов.

Также после закипания воды в кастрюлю нужно добавить холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной. Как только вода вновь закипит — опять добавить стакан холодной воды. После третьего закипания можно доставать пельмени и приступать к трапезе, заключил автор поста.

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По инф. rosbalt.ru

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