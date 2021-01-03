Пельмени слипаются при варке? Оказывается, дело в одной ошибке!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Пользователь китайской социальной сети WeChat рассказал о главной ошибке при варке замороженных пельменей. Он также дал советы по правильному приготовлению этого продукта.
Житель Поднебесной отмечает, что многие кидают продукт в кастрюлю с кипятком, и это ошибка: из-за разницы температур они лопаются. Также при высокой температуре происходит склеивание крахмала, и пельмени в итоге слипнутся.
Чтобы этого не случилось, пользователь дал несколько советов.
Прежде всего перед варкой пельмени нужно довести до нормальной температуры. В этом случае тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, поэтому при варке пельмени не лопнут. Также стоит обратить внимание, что вода не должна быть ни холодной, ни кипятком. Лучше всего подойдет температура воды в 50 градусов.
Также после закипания воды в кастрюлю нужно добавить холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной. Как только вода вновь закипит — опять добавить стакан холодной воды. После третьего закипания можно доставать пельмени и приступать к трапезе, заключил автор поста.
Еще полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.