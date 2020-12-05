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Палеонтологи выяснили доисторические представления о женской красоте

По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
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Американские ученые дали новую трактовку палеолитическим Венерам. Оказывается, древние люди именно таким образом представляли себе женскую красоту!

Палеонтологи выяснили доисторические представления о женской красоте

Новую трактовку известной находки обнародовали американские ученые из университета Колорадо. Они провели исследование палеолитических Венер, которых нередко находят палеонтологи при раскопках на европейской части земного шара.

Палеолитические Венеры — небольшие, от четырех до 25 сантиметров, фигурки женщин, вырезанные из кости, рога, а порой сделанные из камня или глины. Считается, что первые из них появились более чем 30 тысяч лет назад.

  • Фигурки изображают очень полных, может быть, беременных женщин с отвислыми животами. Ученые долгое время терялись в догадках, что обозначали такие символы. Выдвигалась версия, что таким образом культивировалось плодородие — благодаря которому женщина полна и плодовита.

Колорадские ученые дотошно измерили соотношение талии, бедер и плеч Венер. А затем соотнесли эти данные с территориями, где они были найдены. И нашли закономерность: в более холодных регионах женщины были особенно полные, южнее — стройнее. Поэтому исследователи выдвинули новую версию: в фигурках заложены представления аборигенов о красоте женского тела. Чем более оно приспособлено для выживания в тех или иных условиях, тем оно идеальнее.

  • Еще интересные (а порой обескураживающие) новости современной науки - по ссылке.

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