Палеонтологи выяснили доисторические представления о женской красоте

Американские ученые дали новую трактовку палеолитическим Венерам. Оказывается, древние люди именно таким образом представляли себе женскую красоту!

Новую трактовку известной находки обнародовали американские ученые из университета Колорадо. Они провели исследование палеолитических Венер, которых нередко находят палеонтологи при раскопках на европейской части земного шара.

Палеолитические Венеры — небольшие, от четырех до 25 сантиметров, фигурки женщин, вырезанные из кости, рога, а порой сделанные из камня или глины. Считается, что первые из них появились более чем 30 тысяч лет назад.

Фигурки изображают очень полных, может быть, беременных женщин с отвислыми животами. Ученые долгое время терялись в догадках, что обозначали такие символы. Выдвигалась версия, что таким образом культивировалось плодородие — благодаря которому женщина полна и плодовита.

Колорадские ученые дотошно измерили соотношение талии, бедер и плеч Венер. А затем соотнесли эти данные с территориями, где они были найдены. И нашли закономерность: в более холодных регионах женщины были особенно полные, южнее — стройнее. Поэтому исследователи выдвинули новую версию: в фигурках заложены представления аборигенов о красоте женского тела. Чем более оно приспособлено для выживания в тех или иных условиях, тем оно идеальнее.

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