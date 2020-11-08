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Что станет с нашими пенсиями в следующем году?
По инф. Парламентской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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Правительство и Госдума работают сразу над несколькими поправками в пенсионное законодательство.

Повышение пенсий — теперь гарантированное Конституцией — далеко не единственное изменение, которое, по предварительным данным, ждёт пожилых людей в следующем году. Что еще нужно ждать нам, пенсионерам?

Сохранность стажа повысят

Что еще нам обещают? С 2021 года по заявлениям властей резко уменьшится риск «потерять» часть стажа, необходимого для назначения пенсий. Если прежде записи хранились на бумажном носителе и могли быть утрачены, поэтому их приходилось восстанавливать, тратя на это силы, нервы и время, то с 2021 года можно включить в электронную трудовую книжку данные за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. «Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 5 ноября.

Кабмин расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений, рассказал глава Правительства. Для этого внесут изменения в закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Повышенная индексация

С 1 января также должна пройти индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, на 6,3 процента. «Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Таким образом, средний размер выплат составит 17 444 рубля.

Наряду с пенсиями многие, например, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — их повысят с 1 февраля. На сколько — определят, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год, пока он 3,8 процента.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. «Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Пока это 2,6 процента, но показатель ещё может быть скорректирован», — напомнила Елена Бибикова.

Систему накоплений ждут преобразования

В следующем году в парламент также собираются внести законопроект о реформировании системы накопительной пенсии — об этом заместитель министра финансов Антон Дроздов рассказал на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

«Законопроект непростой, мы исходим из того, что в обществе необходимо достигнуть консенсуса по этому вопросу. Было несколько вариантов концепции законопроекта, в последнем варианте — это исключительно добровольный формат», — сказал он.

Сейчас, по словам Дроздова, эта инициатива находится на межведомственном согласовании.

Институт накопительных пенсий в России пока не совсем урегулирован, считает Елена Бибикова. Несмотря на то что закон о накопительных пенсиях принят, отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не идут — с 2014 года проводится так называемая «заморозка». В ноябре Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, продлевающий эти правила и на 2023 год.

«Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя», — отметила Бибикова.

Накопительная пенсия всё же должна быть не внутри обязательной пенсионной системы, «а либо добровольной, либо корпоративной», уточнила парламентарий.

По инф. Парламентской газеты

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