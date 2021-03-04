Опасности вокруг: освобождение «скопинского маньяка» и арест водителя-хулигана

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
«Скопинский маньяк» освободился из саратовской колонии, полицейский, пнувший Маргариту Юдину в живот, не станет фигурантом дела, а в Новосибирске, наконец, отправили под арест мужчину, сбившего с ног женщину с коляской во дворе дома.
Виктор Мохов
По данным издания, рано утром 3 марта Мохов покинул колонию и уехал на поезде в родной Скопин. Он провел в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.
Слесарь Мохов совершил преступление в 2000 году. Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Сообщалось, что девушки находились в подвале без света, Мохов бил их резиновым шлангом и распылял в помещении слезоточивый газ.
В 2004 году Мохов взял с собой одну из девушек в гости, представив как свою племянницу. Там она смогла незаметно передать записку с просьбой о помощи, и в мае того же года девушек освободили.
За Моховым установлен надзор еще на шесть лет. Ему нельзя будет посещать массовые мероприятия и надо будет дважды в месяц отмечаться в полиции.
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Правозащитнику Динару Идрисову отказали в возбуждении уголовного дела против силовика, который на январской акции протеста в Санкт-Петербурге жёстко ударил в живот немолодую петербурженку Маргариту Юдину. Об этом со ссылкой на Идрисова сообщает правозащитная «Команда 29» (именно её сотрудники собирались представлять интересы Юдиной в суде).
По словам Идрисова, на превысившего, по его мнению, полномочия полицейского в петербургские правоохранительные органы он самостоятельно пожаловался в январе: против силовика из-за этого происшествия он требовал завести уголовное дело. В отделении полиции, которое получило его заявление, жалобу правозащитника объединили с телефонограммой из больницы, куда была доставлена Юдина, и последующим устным сообщением Идрисова в петербургский главк МВД. Но вместо Следственного комитета эти материалы, по словам правозащитника, почему-то направили в управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
24 февраля заявление Идрисова вернулось в первоначальное отделение полиции. «Ни одно ведомство признаков противоправного поведения в действиях полицейского не увидело», — рассказали в «Команде 29». 26 февраля следователи Георгий Титов и Ирина Копрова, которые, по информации правозащитников, проверяли заявление Идрисова, пообещали ему «предоставить копии об отказе в возбуждении уголовного дела». Окончательно все документы правозащитник, по данным его коллег, должен будет получить 1 марта.
В петербургских управлениях полиции и СК произошедшее не комментировали.
В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что в отношении новосибирца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Кировский районный суд оставил его на свободе, несмотря на ходатайство следователей, после чего была подана апелляция.
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Вопиющий случай произошел в середине февраля. Водитель припарковал автомобиль, перегородив часть прохода во дворе. Он уже собирался отъезжать, когда дверь машины открыла жительница дома, гулявшая с ребенком в коляске, и отчитала мужчину за неправильную парковку. После этого водитель развернул авто и начал выезжать из двора, при этом сбив с ног недавнюю собеседницу.
Вместе с женщиной на землю опрокинулась и коляска. Ребенок никаких травм не получил, а вот пострадавшую увезли в больницу, где врачи диагностировали перелом ноги. Проверку взяли на контроль в центральном аппарате СК, после чего было возбуждено уголовное дело. Следователи уверены, что мужчина намеревался убить ребенка и его мать.
«Скопинский маньяк» освободился из саратовской колонии, полицейский, пнувший Маргариту Юдину в живот, не станет фигурантом дела, а в Новосибирске, наконец, отправили под арест мужчину, сбившего с ног женщину с коляской во дворе дома.
Предпочитая играть в казино со своих мобильных телефонов, можно наслаждаться азартными играми в любое время суток. При этом необходимо внимательно изучить правила слотов, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Лучше всего развлекаться, используя проверенные платформы, например, http://pateck.ru/, где можно бесплатно испробовать популярные слоты, убедившись в их высокой отдаче.
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