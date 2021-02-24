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«Очевидное — невероятное»: самая умная передача Советского Союза
По материалам интернет-сайтов   
24 Февраля 2021 г.
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Первый выпуск программы «Очевидное — невероятное» появился на советском телеэкране 24 февраля 1973 года. Ее создали советские ученые и просветители Сергей Капица и Лев Николаев. В передаче рассказывали о научных и технических достижениях, поднимали вопросы культуры и философии.

В 1973 году советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Собрание содержит более ста статей. Они послужили фундаментом научно-популярных программ «Очевидное — невероятное».

«Самую умную передачу Советского Союза» смотрела вся страна, она сразу стала одной из самых популярных.Обсуждение интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий.

С 1994 года передача выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Но всегда её содержание осталось прежним, как и ведущий программы — Сергей Капица, который в 2008 году получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения, как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное». Сергей Капица вошел в Книгу рекордов Гиннесса как ведущий с самым долгим стажем. В 1996 году «Очевидное — невероятное» номинировали на премию ТЭФИ в категории «Лучшая авторская программа», а спустя восемь лет Капица получил специальный приз ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения.

За вклад в популяризацию науки цикл передач Сергей Капица и Лев Николаев получили за программу Государственную премию СССР, передача была награждена премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, а также премией Российской академии наук в 1995 году.

Но в 2012 году, после смерти Сергея Капицы, программа была закрыта окончательно.

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По инф. Парламентской газеты и culture.ru

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