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Очереди на прививку от «короны» дождались водители и кондукторы
По инф. polit.ru   
22 Декабря 2020 г.
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В Москве 21 декабря в пунктах вакцинации от коронавируса начали делать прививки новым категориям людей, которые попадают в группу риска.

В Москве на вакцинацию от COVID-19 начали записывать энергетиков и работников транспорта

Список тех, кто может получить вакцину, расширили. Прививки теперь ставят работникам промышленных предприятий, энергетикам, сотрудникам транспортного комплекса, журналистам.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: пояснила, что на базе взрослых поликлиник открыли 70 прививочных пунктов.

В столице с 5 декабря вакцинацию проходят учителя, медики и работники соцзащиты. С 14 декабря список пополнили представители МФЦ, культуры, торговли и сферы услуг.

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Записаться на прививку можно на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а также через информационные киоски в поликлиниках.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сейчас вакцинацию проводят двумя препаратами. Первый — «Спутник V» — разработали в Научно-исследовательском институте имени Н. Ф. Гамалеи. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона». Ее создал новосибирский центр «Вектор». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России планируют привить от COVID-19 60% жителей.

Polit.ru

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