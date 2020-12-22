Очереди на прививку от «короны» дождались водители и кондукторы

В Москве 21 декабря в пунктах вакцинации от коронавируса начали делать прививки новым категориям людей, которые попадают в группу риска.

Список тех, кто может получить вакцину, расширили. Прививки теперь ставят работникам промышленных предприятий, энергетикам, сотрудникам транспортного комплекса, журналистам.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: пояснила, что на базе взрослых поликлиник открыли 70 прививочных пунктов.

В столице с 5 декабря вакцинацию проходят учителя, медики и работники соцзащиты. С 14 декабря список пополнили представители МФЦ, культуры, торговли и сферы услуг.

По теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Записаться на прививку можно на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а также через информационные киоски в поликлиниках.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сейчас вакцинацию проводят двумя препаратами. Первый — «Спутник V» — разработали в Научно-исследовательском институте имени Н. Ф. Гамалеи. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона». Ее создал новосибирский центр «Вектор». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России планируют привить от COVID-19 60% жителей.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...