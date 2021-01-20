Обвинение запросило 25 лет для срочника Шамсутдинова

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Сторона обвинения запросила для Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, 25 лет лишения свободы.
В настоящее время дело рассматривается во Втором восточном окружном военном суде Читы, стороны приступили к прениям.
Напомним, в конце декабря присяжные признали Шамсутдинова виновным, однако отметили, что он заслуживает снисхождения. В связи с этим обвинение не может просить для него пожизненного заключения.
Ранее родные погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали в качестве морального вреда по 3 млн рублей. Такую же сумму запросили раненные Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева рассчитывают на компенсации в 5 млн и 8 млн рублей. Общая сумма составляет 28 млн рублей.
Адвокат назвал такие иски необоснованными. Он утверждает, что родственники уже получили возмещение ущерба от Минобороны России. Нагиев уточнил, что адвокаты сделали запрос в ведомство, однако ответа пока нет.
Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горном в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он окрыл стрельбу по сослуживцам. В результате ранения получили десять человек, восемь из них скончались.
Срочник объяснил свои действия неуставными отношениями и угрозой изнасилования. Он заявил, что у него забирали телефон, а офицеры били его и отнимали деньги.
9 января 2020 года Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».
Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство (статья 105 УК).
Коллегия присяжных заседателей 28 декабря признала солдата виновным в убийстве восьмерых человек. При этом судью попросили о снисхождении для Шамсутдинова.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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