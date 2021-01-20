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Обвинение запросило 25 лет для срочника Шамсутдинова
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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Сторона обвинения запросила для Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, 25 лет лишения свободы.

Обвинение запросило 25 лет для срочника Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев

В настоящее время дело рассматривается во Втором восточном окружном военном суде Читы, стороны приступили к прениям.

Напомним, в конце декабря присяжные признали Шамсутдинова виновным, однако отметили, что он заслуживает снисхождения. В связи с этим обвинение не может просить для него пожизненного заключения.

Ранее родные погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали в качестве морального вреда по 3 млн рублей. Такую же сумму запросили раненные Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева рассчитывают на компенсации в 5 млн и 8 млн рублей. Общая сумма составляет 28 млн рублей.

  • Адвокат назвал такие иски необоснованными. Он утверждает, что родственники уже получили возмещение ущерба от Минобороны России. Нагиев уточнил, что адвокаты сделали запрос в ведомство, однако ответа пока нет.

Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горном в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он окрыл стрельбу по сослуживцам. В результате ранения получили десять человек, восемь из них скончались.

Срочник объяснил свои действия неуставными отношениями и угрозой изнасилования. Он заявил, что у него забирали телефон, а офицеры били его и отнимали деньги.

9 января 2020 года Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».

Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство (статья 105 УК).

Коллегия присяжных заседателей 28 декабря признала солдата виновным в убийстве восьмерых человек. При этом судью попросили о снисхождении для Шамсутдинова.

По инф. rosbalt.ru

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