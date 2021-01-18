Дело Шамсутдинова: За расстрел в армии — 28 миллионов?

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Родные погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали в качестве морального вреда по 3 млн рублей. Такую же сумму запросили раненные Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева рассчитывают на компенсации в 5 млн и 8 млн рублей. Общая сумма составляет 28 млн рублей.
Адвокат назвал такие иски необоснованными. Он утверждает, что родственники уже получили возмещение ущерба от Минобороны России. Нагиев уточнил, что адвокаты сделали запрос в ведомство, однако ответа пока нет.
«По данным СМИ, размер компенсаций составил от 5 млн до 6 млн рублей. Мы задали на суде вопрос потерпевшим о суммах компенсаций, но они не стали отвечать. А судья сказал, что это не имеет отношения к делу», — добавил юрист.
По его словам, родственники не верят, что извинения, которые принес Шамсутдинов, искренние. В своих исках они попросили суд назначить ему строгое наказание.
Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горном в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он окрыл стрельбу по сослуживцам. В результате ранения получили десять человек, восемь из них скончались.
Срочник объяснил свои действия неуставными отношениями и угрозой изнасилования. Он заявил, что у него забирали телефон, а офицеры били его и отнимали деньги.
9 января 2020 года Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».
Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство (статья 105 УК).
Коллегия присяжных заседателей 28 декабря признала солдата виновным в убийстве восьмерых человек. При этом судью попросили о снисхождении для Шамсутдинова.
27-летняя Анна, дочь Валерии и Александра Шульгина, спустя несколько лет решила поделиться с подписчиками важным откровением. Она призналась, что давно имеет психическое расстройство, и её состояние со временем только ухудшилось.
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят. Представляем одно из любопытных мнений – политолога Станислава Белковского.
В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал публикацию руководства по практическому применению рабочего определения антисемитизма, подготовленного Международным альянсом памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), как ключевого инструмента по борьбе с антисемитизмом в Европе.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов во время проверки выяснила, что в столицу поставили 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Это могло способствовать массовому заболеванию жителей. (Ничем иным как халатностью и попустительством это не назовешь! - прим. МГ.)
Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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