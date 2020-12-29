Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но попросили для него снисхождения

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Коллегия присяжных заседателей признала солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году.
Старшина присяжных сказала, что решение принято единогласно.
При этом присяжные просят судью о снисхождении для Шамсутдинова. Эту просьбу поддерживают пятеро присяжных, трое — против.
Коллегия сочла, что Шамсутдинов совершил преступление на почве конфликта с одним из восьми убитых, старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, пишет ZabNews.
Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК). Ему грозило пожизненное заключение. После просьбы присяжных о смягчении наказания, судья может назначить ему не более двух третей максимального срока, пояснил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он уточнил, что теперь Шамсутдинову грозит не более 13 лет и 4 месяцев колонии.
«При этом судья не может учитывать обстоятельства, отягчающие наказание, но обязан учесть смягчающие обстоятельства при их наличии, так что срок может быть еще меньше», — написал Чиков.
20-летний Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Были ранены десять человек, восемь из них погибли.
Комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.
Сам Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.
Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».
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