Война в Нагорном Карабахе окончена. Кто что получил?

Военные действия между Арменией и Азербайджаном завершены. Армяне в глубоком шоке из-за потери территорий, включая Шушу, а также, в перспективе, общей границы с Ираном.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали мирное соглашение, которое признает возвращение Азербайджану всех ранее оккупированных районов, а также города Шуши всего в 11 км от карабахской столицы Степанакерта (азербайджанское название Ханкенди). Помимо этого, Азербайджану обещан транзитный коридор через юг Армении в Нахичевань — автономию, примыкающую к Турции и отрезанную от остальной азербайджанской территории.

Армяне сохраняют контроль над частью Нагорного Карабаха, включая столицу. Коридор через Лачинский район Азербайджана, связывающий Степанакерт с Ереваном, перейдет под контроль российских миротворцев (их будет почти 2000 человек). Контингент вводится для начала сроком на пять лет с правом продления его пребывания при отсутствии возражений со стороны Еревана и Баку.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем обращении к нации в прямом эфире сразу после подписания соглашения сообщил, что в составе миротворческого контингента будут и турецкие военные. В любом случае, участие Турции в урегулировании признается Москвой.

Кроме того, в подписанном соглашении никак не определен статус Нагорного Карабаха, на чем до последнего настаивала армянская сторона. Таким образом, Азербайджан продолжает считать весь этот регион частью своей территории.

Ильхам Алиев счастлив, и это хорошо видно по его выступлению. Серьезного недовольства тем, что его армия не «поставила точку» и не взяла Степанакерт, он явно не ожидает. Зато есть соглашение о том, чтобы Верховный комиссариат ООН по делам беженцев занялся возвращением азербайджанцев в Нагорный Карабах. При том, что массовый отток оттуда армян после этой войны неизбежен, реальное возвращение всех, кого в Баку официально считают карабахскими беженцами, превратит этот регион в преимущественно азербайджанский.

Но это дело неблизкого будущего. Если соглашение в этой части вообще будет реализовано после того, как десятки тысяч азербайджанцев увидят развалины на территории отвоеванных районов. Желания переезжать на пепелище из уже приобретенного жилья у многих может поубавиться. А экономическое положение Азербайджана после коронакризиса и падения мировых цен не такое, чтобы он мог с ходу развернуть массовое строительство жилья и восстановление необходимой инфраструктуры за счет государства.

Зато лично Ильхам Алиев, как наследник Гейдара Алиева, завершившего в начале 1990-х войну и спасшего Азербайджан от распада, может быть доволен. Он стал достоин своего отца. И, с большой долей вероятности, ему теперь также удастся передать власть внутри своей семьи. Алиевы на десятки лет могут закрепиться во главе Азербайджана.

Этого нельзя сказать о Николе Пашиняне, который, похоже, уже покинул территорию Армении. Толпы вначале возмущенных капитуляцией жителей Еревана искали его ночью в армянской столице, попутно громя административные здания. Премьера так и не линчевали, но власть он, похоже потерял.

Однако подписанное соглашение явно устоит, потому что его неизбежность признал и президент непризнанной НКР Араик Арутюнян. Он подтвердил, что оно было согласовано с доступными для связи представителями армянской администрации Нагорного Карабаха.

Армения, кстати, также по сути утратит суверенитет над частью своей территории. На юге страны будет организован экстерриториальный коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, а значит, и Турцией. Еще в начале 1990-х годов такая мера предлагалась в американском «плане Гобла». Только он тогда предусматривал сложный обмен территориями, который сохранил бы для Армении общую границу с Ираном, чтобы она не оказалась зажатой между недружественными Турцией и Азербайджаном с весьма условно нейтральной Грузией в тылу.

Но теперь, судя по всему, все происходит совсем по иному сценарию. Общая граница Армении с Ираном полностью переходит под контроль российских погранвойск, а может быть, частично, и турецких военных. Лачинский коридор — тоже под контролем российских миротворцев. На территории Армении, вдобавок к Гюмри, судя по всему, появится еще одна полноценная российская военная база.

В итоге армяне оказываются полностью зависимы от России. Учитывая, что именно она теперь, де-факто отвечает за их безопасность, Армению можно будет, в случае реализации подписанного соглашения, назвать российским эксклавом на Кавказе. Кремль, как он явно и хотел, повышает свое влияние в регионе и, вдобавок, избавляется от неприятного российской правящей верхушке армянского премьера Никола Пашиняна. На смену ему, наверняка, придет кто-нибудь из дружественных Владимиру Путину представителей «карабахского клана». Наверняка новые-старые власти начнут готовить Армению к реваншу в далеком будущем, впрочем, скорее всего, столь же успешно, как они готовили ее к обороне предыдущие два с лишним десятилетия.

По инф. rosbalt.ru

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