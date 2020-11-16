Новый вид обезьянок открыли в Юго-Восточной Азии

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Биологи обнаружили новый вид обезьян из семейства мартышковых, обитающий в лесах центральной Мьянмы.
Вид принадлежит к роду Trachypithecus, в русской литературе его представители известны под названиями кази, гульманы и тонкотелы. Они обитают в Юго-Восточной Азии, а также на юге Индии, на Шри-Ланке и на островах Индонезии. Всего их известно около двадцати видов. Ведут древесный образ жизни, питаются листьями и плодами. Обычно живут стаями численностью до двадцати особей.
Ученые давно считали, что в Мьянме имеется неописанный вид обезьян, основываясь на образцах ДНК из найденных в лесах костей. Но увидеть этих обезьян в природе долгое время не могли. Впервые познакомиться с обликом этого вида ученые смогли не в природе, а в запасниках Музея естественной истории в Лондоне. Как оказалось, экземпляры, добытые более ста лет назад, во времена британского владычества в Бирме, принадлежат к этому виду. Найти этих обезьян в природе и снять их на видео смогла только экспедиция 2018 года.
Представители нового вида живут в горных лесах вокруг священной горы Поупа в области Мандалай. В честь этой горы ему дали латинское название Trachypithecus popa. У этих обезьян серо-коричневая спина, белый живот и темные конечности. Хвост длиннее тела и достигает почти метра. Характерный признак вида — белые кольца вокруг глаз и рта. Обезьяны весят около восьми килограммов. Генетические исследования показали, что Trachypithecus popa отделился от других известных видов около миллиона лет назад.
Общая численность этого вида не превышает 260 особей, разделенных на четыре популяции, самая крупная из которых, на горе Поупа, насчитывает чуть более сотни обезьян.
Так что, по словам исследователей, вид уже находится на грани исчезновения. Обезьянам угрожает охота, а также потеря и фрагментация среды обитания, вызванная расширением сельскохозяйственных угодий, свободным выпасом скота и незаконными вырубками.
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