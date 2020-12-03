Новый образ Анастасии Волочковой восхитил пользователей интернета

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась в своем Инстаграме фото в новом образе. На снимке даже самые преданные поклонники с трудом ее узнали.

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На фото балерина предстала с новой прической и с макияжем глаз «смоки айз». Волочкова сообщила, что образ был создан для нее стилистом для фотосессии и продолжения съемок клипа на ее песню.

Отметим, что фотография с новой прической и макияжем набрала больше лайков, чем снимки балерины с голой грудью на отдыхе.

По инф. rosbalt.ru

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