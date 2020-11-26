Нет слов: Врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку.

В Калининграде семилетней девочке по ошибке прооперировали здоровую руку. Об этом корреспонденту рассказала мама ребенка.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября. У школьницы была сломана правая рука, ее госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы извлечь спицы.

Операция, по словам мамы девочки Екатерины, сильно затянулась. Когда дочку привезли в палату, мама увидела: забинтована здоровая левая рука.

На вопрос, как вы такое допустили, врач ответил: «Извините, не посмотрел снимки», — рассказывает Екатерина. — Но я не понимаю, как можно было не увидеть, что левая рука абсолютно здорова, а на правой — швы и бинт. Дочка поначалу с трудом шевелила пальцами на левой руке. Сейчас, к счастью, ребенку уже лучше, шевелить пальцами стало проще.

В среду девочке сделали повторную операцию, ее провел другой врач. Спицы из правой руки все-таки извлекли. Ребенок пока находится в больнице, сегодня запланирована выписка. Девочка продолжит лечение амбулаторно.

Родители написали заявление в правоохранительные органы, обратились в региональный минздрав. Сегодня, по словам Екатерины, папа повезет дочку на судебную экспертизу.

По данным «РГ», региональное следственное управление СК занимается этим инцидентом. Сейчас идет проверка. Проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи, проводит и региональная прокуратура. По итогам проверки надзорное ведомство даст оценку действиям врачей детской областной больницы.

Здравоохранение (как и образование, и наука) — довольно проблемная сфера у нас в стране. Беда в том, что халатное отношение врачей к пациентам встречается повсеместно. Вспомним недавние случаи: в Тюмени врачи Областной клинической больницы № 2 отказали в операции мужчине, а в итоге он скончался в муках. В Челябинской области мальчика шесть дней лечили от ОРВИ, хотя на самом деле у него был менингоэнцефалит. И если эти случаи можно теоретически объяснить тем, что и врачи ошибаются, но пьяные врачи на рабочем месте - это совершенно возмутительно. Понятно, что у врачей работа не самая легкая: порой они работают на несколько ставок за небольшие деньги, устают, а поток больных не иссякает, но ведь они клятву Гиппократа давали, в конце концов.

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