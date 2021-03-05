Убыточные пенсионные фонды будут возмещать потери из своего кармана

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В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
Заработал — получи, потерял — верни
Руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при Комитете Госдумы по финансовому рынку депутат Дмитрий Скриванов считает, что убытки НПФ должны покрывать из своего кармана.
Менеджмент пенсионных фондов нужно эффективно стимулировать, это позволит НПФ получать наибольший инвестиционный доход от накопленных в своих резервах денег, полагают члены рабочей группы. Они, например, предложили увеличить вознаграждение за полученный доход от инвестиций средств своих клиентов, сообщил Дмитрий Скриванов.
Депутат напомнил, что сегодня фонды получают два вида вознаграждения за свою деятельность — платёж за менеджмент и платёж «за успех». Первый — это фиксированная ставка вознаграждения, равная 0,75 процента от стоимости чистых активов. А вторая подразумевает, что часть полученного свыше уровня инфляции дохода фонды могут оставить себе.
«К сожалению, некоторые фонды показывают отрицательную доходность и при этом получают менеджментский платёж. Это не правильно. И с этим согласны абсолютно все», — признал глава думской рабочей группы.
Чтобы стимулировать и тех, кто приносит доход, и тех, кто не слишком преуспел в инвестициях, необходимы изменения в законодательстве, отметил Скриванов. Было бы справедливо, считает депутат, чтобы негосударственный пенсионный фонд компенсировал полученные убытки из своего кармана.
«Мы рассматриваем НПФ как бизнес-структуры, но они несут в себе еще и очень большую социальную нагрузку, — подчеркнул парламентарий. — Поэтому они не могут рисковать средствами людей. И любая финансово-экономическая модель негосударственных пенсионных фондов должна защищать пенсионные накопления».
В 2018 году Госдума приняла закон, обязывающий негосударственные пенсионные фонды нести ответственность за управление пенсионными накоплениями и пенсионными резервами. С тех пор НПФ обязаны покупать и продавать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки. И если фонд купит активы дороже цен на рынке в момент заключения сделки, он должен возместить убытки за счёт собственных средств. Нарушения фиксирует Центробанк, он же определяет величину возмещаемых убытков. За фондами остаётся право оспорить решение, обратившись в специальную комиссию регулятора.
Закон также ввел новую систему вознаграждения НПФ, включающую переменную и постоянную составляющие. Постоянная не зависит от результатов инвестирования и оплачивается из пенсионных накоплений. Временная зависит от дохода фонда и не может превышать 15 процентов его прибыли. Однако если по результатам пятилетнего периода НПФ получит убыток, часть вознаграждения придётся вернуть. В ЦБ убеждены, что такая система должна мотивировать фонды использовать долгосрочные инвестиционные стратегии и соответствующие инструменты инвестирования.
В августе 2019 года генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее» по жалобам их клиентов: их пенсионные накопления перевели без их ведома из Пенсионного фонда России в НПФ. В основном такие переводы произошли в 2016-2017 годах.
Пенсионный фонд «Будущее» до сентября 2018 года принадлежал O1 Group Бориса Минца и входил в группу «ФГ Будущее». По данным РБК, долги O1 Group в прошлом году составляли около 2 миллиардов долларов. С мая 2018 года Минц с семьей живёт в Великобритании. Поэтому в январе 2020 года Следственный комитет объявил Минца и его сыновей в международный розыск.
До этого Центробанк сообщал, что получил рекордное количество жалоб от россиян на негосударственные пенсионные фонды по итогам переходных кампаний 2016-2017 годов. Люди в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного фонда в другой и потерю инвестиционного дохода. Некоторые недобросовестные агенты фондов, сообщал «Интерфакс», используя информацию из базы данных ПФР, подделывали заявления пенсионеров и от их имени заключали договоры о переводе их денег в свои фонды.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
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