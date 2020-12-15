На Урале скончалась 94-летняя кокетка из Instagram

В Магнитогорске Челябинской области умерла 94-летняя блогер Раиса Гладских, ставшая звездой Instagram благодаря юмору, жизненному оптимизму и кокетливым нарядам.

«Раиса Гладских заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше, и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение. Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат. Однако женщина скончалась», — пишет местное издание 74.ru.

На страничке Раисы Афанасьевны в Instagram последняя публикация сделана два дня назад. В ней внучка пенсионерки благодарит подписчиков за теплые комментарии, рассказывает, что состояние бабушки по-прежнему тяжелое. Однако есть и плюсы — она сохраняет ясное сознание и чувство юмора: «Как настроение? Отлично. Бодро идем ко дну.»

— Мы еще раз поразились, насколько она сильная, — написала девушка.

На аккаунт Раисы Гладских за три года его ведения подписалось 14,4 тысячи человек.

Пенсионный возраст - совсем не преграда для того, чтобы стать звездой Интернета. Ведь кому, если не нам, людям с большим жизненным опытом, делиться с молодежью советами и знаниями? А вот еще заголовки о таких интересных "бабушках и дедушках онлайн":

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...