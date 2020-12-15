На Урале скончалась 94-летняя кокетка из Instagram

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
В Магнитогорске Челябинской области умерла 94-летняя блогер Раиса Гладских, ставшая звездой Instagram благодаря юмору, жизненному оптимизму и кокетливым нарядам.
«Раиса Гладских заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше, и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение. Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат. Однако женщина скончалась», — пишет местное издание 74.ru.
На страничке Раисы Афанасьевны в Instagram последняя публикация сделана два дня назад. В ней внучка пенсионерки благодарит подписчиков за теплые комментарии, рассказывает, что состояние бабушки по-прежнему тяжелое. Однако есть и плюсы — она сохраняет ясное сознание и чувство юмора: «Как настроение? Отлично. Бодро идем ко дну.»
— Мы еще раз поразились, насколько она сильная, — написала девушка.
На аккаунт Раисы Гладских за три года его ведения подписалось 14,4 тысячи человек.
Пенсионный возраст - совсем не преграда для того, чтобы стать звездой Интернета. Ведь кому, если не нам, людям с большим жизненным опытом, делиться с молодежью советами и знаниями? А вот еще заголовки о таких интересных "бабушках и дедушках онлайн":
Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Но так ли это на самом деле?
Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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