ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Урале скончалась 94-летняя кокетка из Instagram
По инф. Российской газеты   
15 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Магнитогорске Челябинской области умерла 94-летняя блогер Раиса Гладских, ставшая звездой Instagram благодаря юмору, жизненному оптимизму и кокетливым нарядам.

На Урале скончалась 94-летняя звезда Instagram

«Раиса Гладских заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше, и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение. Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат. Однако женщина скончалась», — пишет местное издание 74.ru.

На страничке Раисы Афанасьевны в Instagram последняя публикация сделана два дня назад. В ней внучка пенсионерки благодарит подписчиков за теплые комментарии, рассказывает, что состояние бабушки по-прежнему тяжелое. Однако есть и плюсы — она сохраняет ясное сознание и чувство юмора: «Как настроение? Отлично. Бодро идем ко дну.»

— Мы еще раз поразились, насколько она сильная, — написала девушка.

На аккаунт Раисы Гладских за три года его ведения подписалось 14,4 тысячи человек.

Пенсионный возраст - совсем не преграда для того, чтобы стать звездой Интернета. Ведь кому, если не нам, людям с большим жизненным опытом, делиться с молодежью советами и знаниями? А вот еще заголовки о таких интересных "бабушках и дедушках онлайн":

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 