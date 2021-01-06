Пенсии проиндексировали на обещанные 6,3%

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В 2021 году 32 млн жителей России получат проиндексированные выше показателя инфляции пенсии. Такое обещание дал министр труда Антон Котяков.
На совещании с участием главы государства Владимира Путина Котяков пояснил, что пенсии увеличились на 6,3% — «что также превышает уровень инфляции».
В общей сложности на индексацию власти планируют потратить 374 млрд руб., сказал глава Минтруда . Пенсии за январь досрочно, в декабре, получили 11 млн, добавил чиновник.
Котяков подытожил, что «средний размер страховой пенсии по старости (неработающим пенсионерам — прим. МГ.) увеличен на 1039 руб. и с учетом индексации составит 17 541 руб».
При этом индексация пенсий работающим пенсионерам пока обсуждается. В понедельник, 4 января, президент РФ поручил «проработать этот вопрос».
Тем временем, согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин (22%) намерен продолжить работать и после выхода на пенсию. «Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще (всего это) жители городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%)», — констатируют социологи.
В конце ноября представители различных профессий в России определили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. В частности, большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщал РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.
О пенсии в диапазоне 40-50 тыс. рублей в месяц «мечтают» медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители. У работников производства потребность в пенсии скромнее, — каждому пятому представителю этой сферы достаточно суммы от 30 до 40 тыс. рублей в месяц.
Ранее Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2021–2023 годы. Законопроект учитывает уменьшение общей численности получателей пенсий в России за 2020 год на 261,7 тыс. человек. Таким образом, согласно материалам к законопроекту, общая численность получателей пенсий в стране на конец 2020 года ожидается в количестве 43,3 млн человек.
При этом на 2021–2023 годы планируются следующие среднегодовые размеры страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров: в 2021 году — 17 тыс. 443,40 рубля, в 2022 году — 18 тыс. 368,54 рубля, а в 2023 году — 19 тыс. 294,07 рубля. Накопительная пенсия установлена в 2021 году в размере 1 тыс. 18 рублей, в 2022 году — 1 тыс. 932 рубля, в 2023 году — 2 тыс. 12 рублей.
Социальная пенсия составит в 2021 году 10 тыс. 58,39 рубля, в 2022 году — 10 тыс. 768 рублей, в 2023 году — 11 тыс. 57 рублей.
Добавим, что с 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.
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