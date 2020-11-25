На носу Новый год: Чем опасны искусственные елки?

Проблемы со здоровьем могут возникнуть у человека из-за искусственной елки, находящейся дома.

Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Она пояснила, что этот новогодний атрибут собирает домашнюю пыль и сам является ее источником. Из-за этого у человека может ухудшиться самочувствие.

«Эти елки искусственные надо обязательно мыть. Потому что пыль надо обязательно убирать. Это всегда для аллергиков заканчивается очень плохо. Может быть даже отек легкого и большая нагрузка для легкого», — подчеркнула Лапа.

По её словам, выбирая между искусственной и живой елью, предпочтение лучше отдать последней. Это позволит наполнить жилище фитонцидами, которые источает дерево. Они не только придают помещению приятный запах, но и избавляют воздух от вредных бактерий и вирусов.

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По инф. Парламентской газеты

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