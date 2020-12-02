На лекарства для ВИЧ-инфицированных подбросили деньжат

Россия наращивает бюджет по обеспечению антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ, все нуждающиеся ее получают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве.

По ее словам, в 2020 году на эти цели было выделено 27,2 миллиарда рублей, и доля пациентов с ВИЧ, которые получают постоянную антиретровирусную терапию, выросла с 780 до 76%. В 2021 году запланировано увеличение бюджета до 29,4 миллиарда рублей.

Голикова также отметила, что «препараты не имеют тенденцию к росту цен», поскольку они включены в перечень жизненно необходимых и важнейших.

«На сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, все нуждающиеся, все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают», — подчеркнула вице-премьер.

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