В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
«Кандидат в водители будет оцениваться в реальных условиях дорожного движения. Расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен в своей будущей езде», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ежегодно из-за низкой подготовки и навыков вождения на дорогах гибнут более 700 водителей-новичков, отметил глава ГИБДД. Ранее МВД России сообщало о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений. Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Проверка будет пройдена, если кандидат наберет менее пяти штрафных баллов. Новый регламент вступил в силу 1 апреля 2021 года.
Ранее в МВД предложили ужесточить условия выдачи прав тем, кто попадался нетрезвым за рулем. Водителей, привлеченных за управление в нетрезвом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по «регуляторной гильотине».
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