Экзамен на водительские права будет проходить в реальной ситуации на дорогах

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Новый регламент экзамена на получение водительских прав призван сделать испытание для будущих водителей объективным.
Об этом заявил замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин: «Наша цель основная — сделать экзамен объективным и приближенным к реальной ситуации. Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно — инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать».
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников ранее сообщил, что инспекторы во время экзамена будут делать акцент на оценку навыков вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрёстках. По его словам, это даст возможность сотруднику ГАИ понять, «насколько водитель будет безопасен».
Проект регламента все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.
В состоящий из 19 пунктов перечень необходимых для водителя навыков включили те, которые ранее проверяли на площадке, включая параллельную парковку, парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов, остановку и начало движения при подъеме и на спуске. Для сдачи экзамена для получения водительских прав нужно набрать менее пяти баллов.
Проект нового регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами должен был вступить в силу в октябре текущего года, но из-за коронавируса его утверждение отложили.
Напомним, что с 1 апреля 2021 года вступает в силу новый регламент экзамена в ГИБДД: помимо исключения «площадки» из практических испытаний, расширится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в водители отправят на пересдачу.
Кроме того, в МВД предлагают разрешить россиянам управлять автомобилем уже с 17 лет, при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение. Законопроект также предлагает ввести понятие — водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».
Чуть больше полувека назад в США был принят закон о чистоте воздуха. Последствия оказались самыми благожелательными: удалось спасти примерно 1,5 млрд птиц. Это примерно пятая часть всех птиц, живущих в Америке сейчас.
Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».
Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.
Звезда советского и российского кинематографа Владимир Стеклов является многодетным отцом - у него три дочери от трёх браков. В недавнем интервью 72-летний актёр признался, что не планировал в третий раз становиться отцом.
Алтайская пенсионерка Светлана, которая ведет свой канал «Живет село» на Яндекс Дзен, очень интересно написала об устоявшихся стереотипах о деревне, за которые должны «благодарить» наш любимый кинематограф.
Рамиль Шамсутдинов, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев, на заседании военного суда в Чите выразил уверенность в том, что не пошел бы на убийство, если бы не пытка долгим отсутствием сна.
Одной из главных новостей последних дней стало сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс потерял свой высокий пост, который он занимал последние 12 лет. Эта фигура давно известна нашей стране, и она, скажем прямо, не очень народом любима, особенно представителями старшего поколения. С именем Чубайса связывают работу команды реформаторов с радикальными и болезненными для людей преобразованиями, проведенную приватизацию, которая развальным катком прошла на нашей промышленности и т.д. В связи с уходом с должности столь яркого игрока политико-экономической арены России выдвигаются разные версии.
Итальянцы больше всех выступают за то, чтобы через пять лет покинуть ЕС, если увидят, что Brexit приносит пользу Великобритании. При этом 45 процентов граждан либо согласны с этой идеей, либо решительно поддерживают ее.
Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в уходящем году из-за повышения цен на продукты. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.