Экзамен на водительские права будет проходить в реальной ситуации на дорогах

Новый регламент экзамена на получение водительских прав призван сделать испытание для будущих водителей объективным.

Об этом заявил замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин: «Наша цель основная — сделать экзамен объективным и приближенным к реальной ситуации. Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно — инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать».

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников ранее сообщил, что инспекторы во время экзамена будут делать акцент на оценку навыков вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрёстках. По его словам, это даст возможность сотруднику ГАИ понять, «насколько водитель будет безопасен».

Проект регламента все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.

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В состоящий из 19 пунктов перечень необходимых для водителя навыков включили те, которые ранее проверяли на площадке, включая параллельную парковку, парковку задним ходом с поворотом на 90 градусов, остановку и начало движения при подъеме и на спуске. Для сдачи экзамена для получения водительских прав нужно набрать менее пяти баллов.

Проект нового регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами должен был вступить в силу в октябре текущего года, но из-за коронавируса его утверждение отложили.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года вступает в силу новый регламент экзамена в ГИБДД: помимо исключения «площадки» из практических испытаний, расширится перечень грубых ошибок, из-за которых кандидатов в водители отправят на пересдачу.

Кроме того, в МВД предлагают разрешить россиянам управлять автомобилем уже с 17 лет, при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение. Законопроект также предлагает ввести понятие — водитель-наставник, который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».

По инф. Парламентской газеты

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