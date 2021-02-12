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Музыканты сыграли на древнейшем духовом инструменте — гигантской раковине!
По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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Ученые выяснили, каким был самый древний духовой музыкальный инструмент. Им оказалась раковина гигантской морской улитки, которой ни много ни мало, а целых 18 тысяч лет! И в нее даже удалось подудеть!

Антропологи нашли самый древний музыкальный инструмент

Раковину обнаружили в пещере Марсулас на юге Франции еще в 1931 году. Почти 100 лет спустя антропологи обратили внимание на то, что находка не так проста, как кажется на первый взгляд.

Вначале найденная в пещере Марсулас морская раковина была описана археологами как не имеющая следов человеческого вмешательства и была интерпретирована как «чаша любви». Однако новые наблюдения дали возможность считать ее возможным музыкальным инструментом.

В панцире обнаружили отверстия, которые, как позже показало компьютерное моделирование, явно были проделаны с помощью орудий труда. А расположение этих отверстий позволяло добиться звуков, напоминающих ноты до, до-диез и ре. Тогда ученые позвали музыкантов — и записали их игру на древнейшем найденном духовом инструменте. Как выяснилось, звучит он вполне неплохо, особенно для 18-тысячелетнего панциря.

И она звучит? А как же!

Теперь ученые работают над тем, чтобы получить полную трехмерную копию раковины и узнать, расширится ли звуковой диапазон «инструмента».

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