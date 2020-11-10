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Мультик расскажет внукам о важности личных границ

По инф. sobesednik.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Писательница Наталья Ремиш написала книгу и придумала мультсериал, посвященный отношениям внутри семьи. Он создан при поддержке группы психологов, чтобы помочь родителям и детям понять друг друга и построить теплые отношения через открытый разговор.

В новой серии речь идет об умении говорить «Нет», уважать свое и чужое пространство, отстаивать свои интересы.

В шестиминутном ролике отец рассказывает дочери Мире, почему нельзя трогать чужие вещи, нарушать покой тех, кто рядом, и торопить кого-то без острой необходимости.

Также папа дает советы, как отказывать и уточнять, что тебе неудобно или тебя не устраивают какие-то моменты в отношениях с человеком.

Вместе с этим главная героиня понимает, почему домашний пес укусил ее, когда она пыталась заставить его носить бант.

  • Проект «Просто о важном.Про Миру и Гошу» создан журналисткой Натальей Ремиш с привлечением группы писателей, психологов и мультипликаторов. Его цель — помочь родителям и детям понять друг друга даже в тех ситуациях, когда найти слова непросто.
  • В линейке проекта уже опубликовано десять серий мультфильма, где в том числе ведутся разговоры о здоровых отношениях с едой, вопросах адаптации приемных детей, материнской усталости, старости и о травле в детских коллективах. Посмотреть их можно по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

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