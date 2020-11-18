ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мост рухнул через неделю после реконструкции. Это вообще как?!
По инф. polit.ru   
18 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Подвесной мост через реку Оскол в поселке Волоконовка Белгородской области рухнул через неделю после окончания реконструкции. Конструкция не выдержала 15-сантиметрового слоя снега.

В Белгородской области подвесной мост рухнул через неделю после окончания реконструкции

«Год тяжелый... Даже снег тяжелый в этом году! Жители Волоконовки только начали привыкать к новому мосту, а он уже "кончился"!» — написали очевидцы происшествия в соцсети.

Реконструкция моста обошлась поселковому бюджету в почти в 3,5 млн рублей. Работы выполнял индивидуальный предприниматель Илья Коськов.

Причиной обрушения моста стал «одновременный отрыв якорных петель натяжителя тросов», объяснили в местной администрации. Там добавили, что замена петель, так же как и конструкций пилонов, контрактом не предусматривалась.

Новый ремонт моста начнется 17 ноября.

Движение по мосту было ограничено в 2004 году, когда он провис из-за скопления на переправе большого количества людей во время праздника Ивана Купалы.

В 2020 году проект обновления моста и благоустройства соседней набережной поддержали 64,5% жителей поселка. Голосование проводилось с 25 июня по 01 июля, одновременно с голосованием за поправки в Конституцию.

Работы начались в середине сентября, а 9 ноября администрация района объявила о завершении реконструкции моста.

Конечно же, возникают сомнения в качестве этого моста, ведь зачастую бывает так, что предусмотренные на закупку материалов деньги уходят в чьи-то карманы, на закупках экономят и в итоге мы получаем то, что получаем. И таких случаев не так уж и мало. О них наши заголовки ниже:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 