Мост рухнул через неделю после реконструкции. Это вообще как?!

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Подвесной мост через реку Оскол в поселке Волоконовка Белгородской области рухнул через неделю после окончания реконструкции. Конструкция не выдержала 15-сантиметрового слоя снега.
«Год тяжелый... Даже снег тяжелый в этом году! Жители Волоконовки только начали привыкать к новому мосту, а он уже "кончился"!» — написали очевидцы происшествия в соцсети.
Реконструкция моста обошлась поселковому бюджету в почти в 3,5 млн рублей. Работы выполнял индивидуальный предприниматель Илья Коськов.
Причиной обрушения моста стал «одновременный отрыв якорных петель натяжителя тросов», объяснили в местной администрации. Там добавили, что замена петель, так же как и конструкций пилонов, контрактом не предусматривалась.
Новый ремонт моста начнется 17 ноября.
Движение по мосту было ограничено в 2004 году, когда он провис из-за скопления на переправе большого количества людей во время праздника Ивана Купалы.
В 2020 году проект обновления моста и благоустройства соседней набережной поддержали 64,5% жителей поселка. Голосование проводилось с 25 июня по 01 июля, одновременно с голосованием за поправки в Конституцию.
Работы начались в середине сентября, а 9 ноября администрация района объявила о завершении реконструкции моста.
Конечно же, возникают сомнения в качестве этого моста, ведь зачастую бывает так, что предусмотренные на закупку материалов деньги уходят в чьи-то карманы, на закупках экономят и в итоге мы получаем то, что получаем. И таких случаев не так уж и мало. О них наши заголовки ниже:
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