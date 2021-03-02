Москвичи с картой «Мир» смогут ездить на метро за полцены

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Обладатели бесконтактных банковских карт «Мир» с сегодняшнего дня могут ездить в столичном метро и МЦК со скидкой — с каждой поездки можно сэкономить до 20 рублей.
Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Скидку 10 рублей можно получить, когда оплачиваете бесконтактной картой „Мир“ на турникете. Сумма поездки обойдется в 36 рублей. Скидку 20 рублей получите, если поездку оплатить на турникете смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта „Мир“. Стоимость поездки — 26 рублей», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Обычно поездка при оплате бесконтактной банковской картой стоит в подземке 46 рублей, так что скидка в 20 рублей позволит ездить в метро почти за полцены. Акция с картами «Мир» продлится с 1 марта до 30 июня. При проходе через турникеты со счета будут списывать полную стоимость проезда, но через несколько минут скидка вернется обратно.
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