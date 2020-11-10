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Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени
По инф. Российской газеты   
10 Ноября 2020 г.
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Московское метро расширит поддержку инвалидам. Теперь помощь маломобильным гражданам будут оказывать без ограничений по времени.

Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени

Уже с 9 ноября Центр организации мобильной помощи (ЦОМП) будет работать по графику мосметро с 5:30 утра до 1:00 ночи, а не с 7.00 до 20:00, как раньше. Это решение было принято после обсуждения вопроса с общественниками и самими маломобильными пассажирами московского транспорта.

«После обращения общественников мы проконсультировались с представителями всех общественных организаций, и собрали отзывы о востребованности изменения графика работы службы. Большая часть опрошенных выступила за то, чтобы предоставить маломобильным гражданам — инвалидам, людям с детскими колясками, пенсионерам возможность поддержки в течение всего времени работы метро.

Поэтому уже с 9 октября изменения вступят в силу. Для нас главное — комфортное передвижение в общественном транспорте для каждого москвича», — отметил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как еще пытаются облегчить жизнь людям с инвалидностью

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