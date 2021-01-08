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Москвичам подарят еще 11 станций метро
|По инф. rosbalt.ru
|08 Января 2021 г.
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В этом году в столице появится 11 станций метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Все станции станут частью крупнейшего проекта в истории столичного метростроения — Большой кольцевой линии. До конца года на западном, юго-западном и южном участках кольца заработают станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино».
Помимо этого, до конца года на Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется полностью завершить проходческие работы. Окончательно кольцо замкнется в 2022 году.
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