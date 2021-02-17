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Увы, но дети болеют онкологическими заболеваниями не реже, чем мы, взрослые. И в чем точно не приходится сомневаться - что им нужно уделять больше внимания. И в ход должны идти все инновации. Так, в Москве клиники в этом году получат деньги на лечение малышей с диагнозом "рак".
Гранты в сумме 460 миллионов рублей получат Морозовская детская городская больница и научно-практический центр имени Войно-Ясенецкого.
В 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии, специалисты которого занимаются лечением детей со злокачественными заболеваниями. «В больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Проводит это отделение и молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. Современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей позволяют контролировать развитие злокачественных новообразований и наиболее точно подбирать препараты таргетной терапии», — рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Инновационные методики применяют и в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, некоторые из них начали использоваться в детской онкологической практике впервые в нашей стране и в мире. По мнению мэра, финансовая поддержка в виде грантов позволит этим клиникам продолжить проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии.
А вот еще свежие заголовки на эту важную тему, ведь рак, увы, никого не щадит.
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Москва: на лечение онкологии среди детишек деньжат подкинули
Увы, но дети болеют онкологическими заболеваниями не реже, чем мы, взрослые. И в чем точно не приходится сомневаться - что им нужно уделять больше внимания. И в ход должны идти все инновации. Так, в Москве клиники в этом году получат деньги на лечение малышей с диагнозом "рак".
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