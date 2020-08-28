В Москве поймали лжегазовщиков, выманивавших деньги у стариков

Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен. Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.