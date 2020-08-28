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В Москве поймали лжегазовщиков, выманивавших деньги у стариков
|По инф. rosbalt.ru
|28 Августа 2020 г.
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В Москве задержали 20 мошенников, которые под видом газовщиков проникали в квартиры пенсионеров и обманывали их на деньги.
Аферисты предлагали своим жертвам установку датчиков загазованности и просили об оплате. Получив деньги, лжегазовщики скрывались.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в офисном помещении, а также по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и удостоверения сотрудников газовой службы.
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