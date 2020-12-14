Минздрав отчитался о доставке «Спутник V» во все регионы

Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили во все российские регионы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Напомним, 11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что вакцина «Спутник V» для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса поступила в 83 региона страны. Он отметил, что еще в два — Магадан и Чукотку — она будет доставлена в ближайшие дни.

В России уже началась вакцинация населения от коронавируса вакциной «Спутник V». При этом, согласно опросу портала SuperJob, только треть россиян готова в ближайшее время сделать прививку от нового коронавируса, если бы была такая возможность, а большинство — 70% — не стали бы вакцинироваться.

Лишь 9% россиян однозначно готовы сделать прививку, чуть больше таких (13%) среди людей от 45 лет и старше. Скорее склоняются к вакцинации 21% опрошенных, среди молодежи до 24 лет таких чуть больше — 23%. Мужчины больше, чем женщины, хотят пройти вакцинацию — 37% и 21%.

Среди 70% тех, кто прививку делать не хочет, 42% однозначно не считают это целесообразным, а 28% признались, что, скорее всего, не будут вакцинироваться. При этом наиболее скептически к прививкам относятся респонденты 35-44 лет (74%).Также оказалось, что женщины настроены более скептически, чем мужчины, к идее вакцинации — 79% и 63%.

Ранее в России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).

По этому поводу один из организаторов клинических испытаний вакцины директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов рассказал, что всего известно около 20 случаев заражения COVID-19 после прививки вакциной «Спутник V», но большинство заболевших не получили второй укол. То есть у них не успел выработаться иммунитет.

По его словам, некорректно говорить о том, что люди заболели «после прививки». «Если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины. То есть не успели получить полноценную выработку иммунитета», — сказал он.

Эксперт уточнил, что иммунитет к ковиду после прививки «Спутником V» вырабатывается на 42-й день (21 день после первого укола и еще 21 день — после второго). Человек мог заболеть, к примеру, на второй день после прививки, потому что вакцина еще не успела подействовать.

Ранее Попова заявила, что вакцинация не защищает человека от проникновения вирусов, включая и новый COVID-19. Но прививка предотвращает тяжелую форму заболевания и возможный летальный исход. Попова пояснила, что вакцина — «не скафандр, не изоляция от внешнего мира», от встречи с вирусом она не защитит. Но поможет перенести заболевание без осложнений и защитит от смерти.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков и учителей.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

По инф. rosbalt.ru

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