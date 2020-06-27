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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
По инф. rosbalt.ru   
27 Июня 2020 г.
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Новый препарат для лечения коронавируса внесен в государственный реестр лекарственных средств.

Минздрав одобрил препарат для лечения коронавируса

«Торговое наименование лекарственного препарата — „Арепливир“. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир», — отмечается в реестре.

Применять препарат можно только в условиях стационара.

По информации Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в России за последние сутки зафиксировано 7 тыс. 113 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от коронавируса скончались 92 человека, в том числе 19 — в Петербурге, 12 — в Москве, 10 — в Московской области, 5 — в Нижегородской.

Всего в России с начала пандемии COVID-19 выявлен у 613 тыс. 994 человек, умерли от болезни 8 тыс. 605, выздоровели 375 тыс. 164.

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По инф. rosbalt.ru

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