Мы вас не забудем, Анатолий Леонтьевич!

10 июня ушел из жизни заведующий кафедрой геодезии и маркшейдерского дела ИРНИТУ Анатолий Охотин. Коллектив Иркутского технического университета соболезнует его семье и глубоко скорбит вместе с близкими.

Анатолий Леонтьевич родился 25 марта 1958 года в поселке Жигалово Иркутской области. Окончив в 1975 году школу, поступил в Иркутский политехнический институт (ИПИ). В институте учился только на отлично и был удостоен Ленинской стипендии, возглавлял студенческую профсоюзную организацию. Традиционно занимал призовые места на олимпиадах по математике и программированию. Еще в юности проявил склонность к научно-исследовательской работе, участвуя в проектах политехнического университета по заказу горных предприятий страны. Кандидатскую диссертацию защитил в аспирантуре Московского горного института.

В иркутском политехе Анатолий Охотин прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой, которым был избран в 2008 году. Он являлся руководителем образовательной программы специалистов по направлениям «Маркшейдерское дело» и «Прикладная геодезия», ученым, работы которого известны в России и за рубежом. Опубликовал более пятидесяти научных работ, в том числе – учебники на монгольском и китайском языках. Активно участвовал в подготовке кадров высшей квалификации. Результатом его научно-организационной деятельности являлось членство в ФУМО по горному делу и геодезии и в редакционном совете зарубежного журнала «Вестник Карагандинского технического университета».

Под руководством Анатолия Охотина кафедра маркшейдерского дела и геодезии получила мощное материальное развитие, она имеет устойчивые связи с коллегами из разных университетов страны. Коллективу, который возглавлял профессор Охотин, присвоено звание «Золотая кафедра России» в рамках национального проекта «Золотой фонд отечественной науки».

Анатолий Леонтьевич был действительным членом Академии горных наук, членом центрального Совета Союза маркшейдеров России. В сентябре 2016 года на XI Всемирном конгрессе в Брисбене (Австралия) был избран президентом Международного союза маркшейдеров (ISM), объединяющим профессионалов из 43 стран. В 2019 году в Иркутске под патронажем Анатолия Охотина состоялся XVII Всемирный маркшейдерский конгресс.

Анатолий Охотин удостоен звания «Почетный горняк Монгольской народной республики», являлся почетным профессором двух зарубежных вузов – Карагандинского государственного технического университета (Казахстан) и Ляонинского инженерно-технического университета (Китай). Руководство китайской провинции Ляонин, высоко оценивая заслуги Анатолия Леонтьевича в области образования и науки, наградило его премией дружбы и золотой медалью за большой вклад в развитие образования в провинции и поддержание международного сотрудничества между Россией и Китаем.

Анатолий Леонтьевич был жизнерадостным, общительным человеком, с яркой харизмой, являлся спонсором политехнического народного ансамбля русской песни «Калина», членом правления Совета ветеранов ИРНИТУ. Большое внимание он уделял своей семье, много путешествовал, увлекался горными лыжами.

Мы сохраним в наших сердцах светлую память о нашем замечательном выпускнике – профессоре Анатолии Леонтьевиче Охотине.

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