Масленица и Прощеное воскресенье: история и традиции

Масленичная неделя уже в самом разгаре: все мы печем блинчики и радуемся завершению зимы. Но со всеми ли традициями мы знакомы? А знаем ли историю этого праздника?

Когда можно поздравить с Масленицей?

Сама Масленица в ее привычном виде отмечается верующими 14 марта, в эту же дату справляют Прощенное воскресенье. Поздравлять с этим праздничным событием можно с 8 марта.

Что за торжество такое - Масленица?

Масленица — это не единственное название праздничного события. Известно, что изначально это был языческий праздник, у которого были свои обряды и традиции. Верующие поклонялись богу солнца. Однако после того, как на Руси было принято христианство, многие традиции исчезли и появились новые. В те времена, когда еще не было принято христианство, праздничное событие называли комоедицей, такое название было создано в честь первого блина, который всегда был комом. Торжество было принято отмечать в день весеннего солнцестояния. Праздник был символом наступления весеннего периода, примечательно, что сейчас у торжества осталась схожесть с праздником тех времен.

Представители духовенства говорят, что если человек является православным, то он должен отказаться от того, чтобы принять участие в обрядах для язычников на Масленицу.

Торжество справляли многие восточнославянские народы. Согласно одной из легенд, этот древнейший праздник посвящался богу Велесу, он был покровителем скота. Другие же поклонялись богине Зимы. Именно поэтому многие эксперты до сих пор спорят, к какому периоду относить это праздничное событие, к весеннему или зимнему. У представителей католической веры есть свое торжество, которое похоже на Масленицу. Католики называют праздник «жирный вторник», его отмечают перед «пепельной средой». На Масленицу у католиков принято проводить масштабные карнавалы.

Что можно на Масленицу подарить?

Самый главный подарок на это праздничное событие — блины. Их пекут по особым дням, однако все зависит от того, как к этому относятся верующие. Если люди хотят, они могут печь блины каждый день. Так, как Масленица выпадает на Международный женский день, обязательно нужно вручить представительницам слабого пола цветы.

Кроме того, есть огромное количество тематических подарков с народными мотивами. Например, люди могут вручить друг другу различные ложки с уникальным орнаментом, либо подарить маленькое чучело, которое будет талисманом в жилище. На Масленицу также принято вручать подарки, которые были сделаны своими руками. Например, можно подарить солнце или цветы, которые были выполнены из картона. Такой подарок хоть и выглядит минималистично, но совершенно точно удивит того, кому он предназначен, а это и есть главная цель праздника.

Не стоит забывать о том, что в этот праздничный период также нужно порадовать детей. Масленичная неделя — это праздник для всех, в том числе и для детей. Детям можно подарить вкусные угощения, а также пригласить их на кулинарный курс. Хозяйка может взять с собой детей на кухню и научить их готовить главное праздничное блюдо — блины. Для приготовления блинов используется разная начинка, например, можно взять джем, тогда как другие блины сделать с мясом. Все зависит от фантазии человека, который стоит у плиты.

Еще один подарок в это время — приборы и устройства, которые помогут в хозяйстве и в доме. В современном мире к таким можно отнести пылесосы, веники, устройства для поливки огорода, а также разные приспособления для выращивания растений.

Как встречать Масленицу?

Праздничное событие под названием Масленица — это период, когда люди пекут блины, занимаются приготовлением различной пищи, собираются вместе в одном доме и общаются на разные темы. Масленица — это праздник для всех, совершенно не важно, отмечает ли его ребенок или взрослый, самое главное, чтобы это делали все. Люди отправляются друг к другу в гости, выражают благодарность за все хорошие поступки и поздравляют с праздничным событием.

По словам представителей духовенства, это торжество необходимо встречать так, словно это самое масштабное день рождение в году. Люди занимаются приглашением гостей к себе в жилище, эта традиция появилась много веков назад, с тех пор ничего не изменилось. После приглашения к себе в жилище гостей, можно угостить их традиционными блинами, при этом блины могут быть с разной начинкой. Также Масленицу встречают различными играми и конкурсами. Например, женщины могут принять участие в конкурсе “Лучший блин на Масленицу”. Суть конкурса проста: необходимо приготовить блин, который будет не только самым красивым, но и подобрать для него идеальную начинку, чтобы он был еще и самым вкусным.

В современном мире у Масленицы появились некоторые традиции, которых раньше не было. Например, можно подвесить специальный мешок, который наполнен сладостям и конфетами. Далее человеку вручают орудие, которым необходимо сбить этот мешок. Тот, у кого получится это сделать, получает все сладости и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным. Эта традиция пришла с Запада.

Куда поехать на Масленицу?

Туристические фирмы предлагают людям посетить различные «масленичные туры», которые можно увидеть в городе Ростов-на-Дону. Такие же туры проходят в Костроме, Суздале, Ярославле и других городах. Для тех, кто раздумывал над тем, куда отправится на это праздничное событие, есть еще один вариант — праздник в Питере. Однако перед отправлением следует помнить о том, что это тур для тех, кто может называть себя эстетом.

Не стоит забывать и о Карелии, где во время Масленицы традиционно устраивают различные соревнования и конкурсы. Также можно посетить загородный отель, который расположился на берегах Онежского озера. Здесь все желающие могут не только посетить коттеджи из сосны, но и побывать в сауне или бане. Также к услугам всех желающих целебные камни-шунгиты, которые могут вылечить любые заболевания. Такие туры пользуются большим спросом во время празднования Масленицы. Самое главное, это не забыть, что туда приезжают не только отдыхать, но и отмечать праздник.

Еще один вариант для хорошего времяпрепровождения в этот прекрасный период — это отправится за город вместе со своей семьей. Не обязательно посещать различные мероприятия, достаточно просто выбраться вместе с родственниками на воздух и отведать вместе праздничных блинов. Это будет идеальным празднованием Масленицы. Торжество отмечают до 14 марта 2021 года, Масленичная неделя позволит не только отдохнуть и подготовиться к трудовой неделе, но и насладиться драгоценными минутами с семьей.

Заключительный день Масленицы

Праздничное событие заканчивается 14 марта 2021 года. Эта дата выпадает на воскресенье, именно в это время верующие отмечают торжество под названием Прощенное воскресенье. Самое главное в эту дату — попросить прощения не только у родных и близких, но и у всех, кому человек мог причинить боль или принести разочарование в душу разных людей. Также верующие молятся Господу, прося прощения и у него.

В последний день Масленичной недели также можно наслаждаться блинами, которые принято относить в церковь для того чтобы их освятили. Эти блины могут стать самым вкусным угощением в жизни верующих. С древних времен люди считали, что блины на завершение Масленичной недели становятся гораздо вкуснее и с их помощью человек понимает, как ему дорог дом и все, кто в нем проживает.

Прощеное воскресение в 2021 году

Прощеное воскресенье в 2021 году отмечается 14 марта. Оно не имеет конкретной даты и зависит от прихода Пасхи. Отмечают Прощеное воскресенье только православные и греко-католики. С ним связаны особые ритуалы, богослужения и народные традиции.

С чего повелось просить прощения и прощать?

Родиной ритуала является Египет. Именно там прятались от царя Ирода Иисус Христос, Иосиф Обручник и Пречистая Дева. В Египте начали складываться почти все христианские традиции.

После образования первых монашеских общин монахи стали на 40 дней перед Пасхой уходить в пустыню для совершения молитвенного подвига — это время Господь выделил для покаяния.

Многие не возвращались обратно — погибали от голода и жажды, становились жертвами диких зверей. Поэтому перед тем, как расходиться в разные стороны, они прощали друг другу все прегрешения. Позже этот обычай переняли все православные.

В церкви совершается особая служба: вечером читается Нагорная проповедь, затем происходит чин Прощения. Это последовательность чтения молитв, строго определенная церковными канонами.

Духовное содержание ритуала

Самое главное, что должен понимать любой верующий: каждый человек нуждается в прощении, поэтому нужно научиться прощать других. Какой мерой мы относимся к другим, такой мерой и Господь отнесется к нам.

Духовное содержание ритуала заключается в осознании того, что судить может только Бог, он может миловать и наказывать. Нужно отбросить гордыню, усмирить самолюбие и простить того, кто обидел. Если невозможно простить, то нужно просить Бога дать силы для прощения.

Нужно уметь правильно просить прощения и прощать других. Сначала нужно попросить прощенья у того, кого обидели, потом простить своих обидчиков. Важно делать это от души, без задней мысли, не держать зла. Искренние действия приносят облегчение человеку. Верующие считают, что себя жалеть – бесполезное занятие.

Что делают в Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье связано с определенными народными обычаями:

нужно посетить могилы родственников;

в храме заказать заупокойные службы , исповедаться и причаститься;

, исповедаться и причаститься; принято трижды целоваться с теми, кого встречаешь и просишь простить;

сначала младшие обращаются к старшим;

в этот день кушают 7 раз, остатки еды можно убрать только на следующий день;

не простить и не попросить прощения – большой грех.

Обычаи Прощенного воскресенья не утратили своей актуальности в современном обществе. Снять с души тяжелый груз обид и своих грехов можно, только простив обидчиков и попросив прощения за свои поступки.

Некоторые люди считают богатый на угощения праздник Масленица подготовкой к Великому Посту, который начинается сразу же после окончания Масленичной недели. А вообще и Масленица, и Прощеное воскресенье – праздники, которые любимы в народе. Они сближают, одухотворяют, несут собой очень понятные смыслы. Поэтому стоит погрузиться в особое настроение этих прекрасных дней: насладиться блинами, попрощаться с зимой, попросить прощения самому и, конечно, простить других.

На нашем сайте читайте также:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...